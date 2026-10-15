Netflix e Shondaland continuano ad allargare l’alta società londinese. L’8 ottobre le due società hanno annunciato lo sviluppo di una nuova miniserie spin-off del mondo di Bridgerton, ancora senza titolo ufficiale, con al centro i giovani Violet ed Edmund Bridgerton.

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Violet ed Edmund, prima di tutto

Il progetto ripercorre l’adolescenza della futura Lady Bridgerton e gli esordi del suo rapporto con il visconte, seguendo la formula già usata nel capitolo dedicato alla regina Carlotta. La storia comincia quando Violet era soltanto Violet Ledger: il racconto segue i suoi primi passi nel mondo dell’aristocrazia e i sentimenti che hanno portato al matrimonio descritto nella saga come il più saldo e felice di tutti, modello morale ed emotivo per gli otto figli della coppia.

A differenza de “La regina Carlotta”, nato come creazione originale intorno ai personaggi dei romanzi di Julia Quinn, questa volta esiste un testo di partenza: la novella Violet in Bloom, firmata dalla stessa Quinn e dedicata alle origini di quell’amore.

Nella serie madre Violet ha il volto di Ruth Gemmell, mentre in “La regina Carlotta” la interpreta Connie Jenkins-Grieg. Gli annunci sulle versioni giovani dei due protagonisti arriveranno a breve. Chi segue la saga sa però che la vicenda di Edmund si ferma presto, stroncato da una puntura d’ape: Violet si è ritrovata a crescere da sola la numerosa famiglia.

Chi scrive, dirige e produce

Scrittura e showrunning sono affidate a Shonda Rhimes e Nicholas Nardini, entrambi impegnati anche come produttori esecutivi. La regia tocca invece a Tom Verica, veterano di Shondaland e regista di punta del prequel sulla regina Carlotta, produttore esecutivo insieme a Betsy Beers.

Per Rhimes si tratta della prima serie scritta dopo aver creato e prodotto “La regina Carlotta”. L’idea non è nuova: già a marzo aveva raccontato di aver sempre immaginato Violet come una protagonista da portare sullo schermo.

Ho sempre detto che se avessimo fatto qualcosa del genere, Violet sarebbe una grande protagonista da raccontare. È una possibilità.

La saga continua

Nel frattempo, sul set della serie madre proseguono a Londra le riprese della quinta stagione, che mette al centro Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, i personaggi affidati a Hannah Dodd e Masali Baduza. Sarà la prima stagione della saga ad avere una coppia dello stesso sesso come protagonista.

Netflix ha intanto rinnovato Bridgerton, basata sui romanzi di Julia Quinn, fino alla sesta stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI