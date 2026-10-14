Il ritorno a casa delle Yellowjackets ha finalmente un volto e una messa in scena. Il teaser della quarta e ultima stagione racconta il salvataggio delle sopravvissute come una breaking news in stile MTV News, e conferma quanto gli autori promettevano da tempo: dopo il ritrovamento, la storia non finisce.

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Il salvataggio in diretta, in stile MTV News

A dare la notizia nel video è Serena Altschul, conduttrice di MTV News, con un titolo che i fan aspettavano da anni: la squadra del Wiskayok High è stata ritrovata dopo 19 mesi nei boschi.

“After 19 months, the Wiskayok High Yellowjackets have been FOUND and rescued”

La serie torna così a pescare nel catalogo nostalgico dell’emittente musicale, come aveva già fatto per annunciare la data di debutto, fissata per il 20 novembre. Per il nuovo segmento la produzione ha lavorato direttamente con la stessa Altschul e, con la sua approvazione, ha sfruttato tecniche di montaggio avanzate per unire la performance appena girata ai filmati d’archivio.

Il filmato si svolge su un televisore che manda in onda la copertura di diversi canali di informazione. Tra i volti c’è anche Kurt Loder di MTV, che riferisce del ritrovamento da parte delle squadre di ricerca e soccorso in Canada. Il rientro in New Jersey, però, è tutt’altro che privato: ritroviamo le ragazze tra la fama, le folle davanti agli studi di TRL e i festeggiamenti pubblici. C’è spazio anche per un omaggio a Alanis Morissette, che nella ricostruzione del suo MTV Unplugged dedica alle salvate la sua versione di “Ironic”.

“Questa prossima canzone è per la squadra di calcio femminile delle Yellowjackets.” E ancora: “un futuro di momenti davvero bellissimi, tra tutti gli ironici colpi di scena della vita.”

La cantante le definisce un simbolo di speranza, e il teaser costruisce proprio su questo contrasto tutta la sua forza.

La terza linea temporale

Finora la serie ha alternato due piani temporali. Il primo è il 1998, quando l’aereo della squadra di calcio del liceo precipita e lascia le ragazze bloccate nei boschi canadesi; il secondo è il presente, con le sopravvissute adulte interpretate da Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress e Hilary Swank, affiancate nelle stagioni precedenti da Juliette Lewis, Lauren Ambrose e Simone Kessell. La svolta arriva con il finale della terza stagione, il più cupo finora, che risponde a molte domande e poi segue la giovane Natalie, interpretata da Sophie Thatcher, fino a una cima di montagna dove riesce a entrare in contatto con il mondo esterno. L’ultima scena lascia le ragazze sulla soglia del salvataggio e apre la strada alla linea narrativa più attesa, quella del rientro in società di adolescenti cannibali costrette a convivere con ciò che hanno fatto.

“Mentre le sopravvissute corrono a nascondere i loro peccati prima che arrivi il soccorso e una vecchia fiamma torna in città con piani propri, non ogni ritorno a casa è gioioso, e questo brucerà.”

Il cast dell’ultima stagione

Nel capitolo conclusivo ritroviamo Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya e Jenna Burgess. Sondaya, che interpreta la giovane Akilah in un ruolo ricorrente dalla seconda stagione, viene promossa a membro fisso del cast, mentre all’ultimo capitolo si aggiungono June Squibb e Molly Ringwald.

La serie è creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, che ne sono anche co-showrunner ed executive producer insieme a Jonathan Lisco, Drew Comins di Creative Engine, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa e Julia Bicknell, con la produzione di Lionsgate Television. Le riprese si sono chiuse a luglio, e Melanie Lynskey ha ammesso di non aver previsto come la storia si sarebbe conclusa.

“È un finale divertente. Tutti ottengono un finale divertente.”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI