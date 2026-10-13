La nona puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda lunedì 12 ottobre, con il programma tornato in prime time dopo la pausa del fine settimana. Alla conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, il reality di Canale 5 ha totalizzato 1.888.000 telespettatori e il 17,5% di share.

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Scontri, balli e televoto nella diretta

La serata si è aperta con il faccia a faccia tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro e la caduta che lo ha accompagnato. È poi seguito il confronto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, prima delle nomination. Nel corso della diretta non sono mancati gli attriti tra i concorrenti e Jonathan Kashanian: Selvaggia Lucarelli ha ripreso Marina e Andreas per la troppa malizia mostrata verso Kashanian. C’è stata anche la gara di ballo, con due coreografie contrapposte, quella del gruppo dei giovani capitanato da Megan e quella degli over guidati da Carmen Di Pietro. In chiusura è arrivato il verdetto del televoto, che ha coinvolto Andreas Müller, Jonathan Kashanian e Moreno Morello.

Il profilo ufficiale del programma ha commentato la puntata con una battuta:

Ma a cosa abbiamo appena assistito?!

La sfida della prima serata

Sul fronte Rai, la rete ammiraglia ha vinto la serata con I casi di Teresa Battaglia, terza stagione dal titolo La figlia della Cenere, tratta dai romanzi di Ilaria Tuti e interpretata da Elena Sofia Ricci e Gianluca Gobbi: 3.349.000 spettatori e il 22% di share. Su Rai Due Formidabile, il nuovo show condotto da Elenoire Casalegno, si è fermato a 387.000 spettatori e al 2,5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica di Nicola Porro ha interessato 664.000 spettatori, pari al 5,5%.

L’andamento dell’edizione, puntata dopo puntata

Il cammino di questa stagione è partito con le prime due puntate collocate di giovedì e sabato, che avevano restituito share deludenti. Il dato è poi migliorato nella settimana successiva, arrivando a superare il 18%. Con una controprogrammazione impegnativa, tra la Nations League e The Voice Senior, il reality è però tornato a zoppicare, con percentuali oscillate tra il 13,8% e il 16%. La media dell’edizione si attesta al momento poco sopra il 16%, non distante da quella della stagione precedente.

La stagione si era aperta il 17 settembre con 1.879.000 spettatori e il 16,9% di share, seguita il 19 settembre da 1.532.000 e il 15,8%. Il 21 settembre il dato è risalito a 1.906.000 con il 18,3%, il 25 settembre a 1.783.000 con il 17,4% e il 28 settembre a 1.826.000 con il 16,6%. Il 2 ottobre si è toccato il punto più basso, 1.555.000 spettatori e il 13,8%, prima della ripresa del 5 ottobre (1.778.000, 16%) e del nuovo calo del 9 ottobre (1.722.000, 15,2%). Il dato di lunedì 12 ottobre, 1.888.000 spettatori e il 17,5%, riporta il programma sopra la media stagionale.

Il confronto con le edizioni passate racconta di un pubblico molto diverso da quello attuale. Le prime due stagioni viaggiavano su numeri e percentuali doppi rispetto a quelli odierni, e gli ascolti si sono mantenuti piuttosto stabili fino alla settima edizione, l’ultima condotta da Alfonso Signorini. Dal 2026, invece, i telespettatori sono scesi sotto i 2 milioni e lo share si è allontanato parecchio dal 20% delle annate precedenti.

La prima edizione si era chiusa all’ottava puntata con 5.050.000 spettatori e il 26,36% di share; la seconda, il 6 novembre 2017, aveva raccolto 5.494.000 spettatori e il 27,90%. L’8 novembre 2018 la terza edizione si era fermata a 3.057.000 e al 16,93%, mentre il 3 febbraio 2020 la quarta era a 3.282.000 e al 19,26% e il 12 ottobre 2020 la quinta a 3.120.000 e al 18,73%. L’11 ottobre 2021 la sesta edizione aveva totalizzato 3.181.000 spettatori con il 20,70%, il 17 ottobre 2022 la settima 2.652.000 con il 20,76%. Il 14 aprile 2026 l’ottava si era infine fermata a 1.809.000 spettatori e al 15,1%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI