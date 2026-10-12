Da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2026 Un Posto al Sole torna su Rai 3 in prima visione assoluta, alle 20:50 dal lunedì al venerdì. La trentesima stagione continua a seguire gli abitanti di Palazzo Palladini tra segreti di famiglia, relazioni messe alla prova e ritorni che smuovono vecchie ferite.

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Il ritorno di Maurizio e i dubbi di Manuela

Il rientro di Maurizio riporta a galla una vicenda rimasta in sospeso per anni, e tocca a Manuela decidere come farci i conti. Nella puntata di lunedì dovrà capire se ha la forza e la voglia di parlargli davvero, ascoltando la sua versione su quello che accadde molto tempo prima tra lui e sua madre. Martedì, ancora tormentata dai dubbi, Manuela prenderà una decisione importante sul da farsi. Nello stesso episodio rientrano dalle vacanze anche Micaela e Samuel.

Mercoledì la spinta arriva da Monica, con un’iniziativa che mette Manuela nella condizione di prendere posizione su ciò che è successo tra la madre e Maurizio. Il confronto tra le due si fa aspro e nemmeno il giorno seguente si intravede una ricomposizione, perché Monica decide di andare a trovarlo in ospedale, una mossa che potrebbe rivelarsi problematica vista la salute già precaria dell’uomo. A provare a ricucire è Serena, determinata a tenere unita la famiglia Cirillo: per venerdì organizza un pranzo con la madre e le sorelle, ma l’esito sarà diverso da quello che immagina.

Diego e Ida verso la rottura

La settimana segna anche la parabola di Diego e Ida. Lunedì una scoperta casuale accende i sospetti di lui e lo spinge a un confronto delicato con lei, dalle conseguenze potenzialmente dirompenti. Il giorno dopo, amareggiato e triste, Diego deve arrendersi all’evidenza che ormai le cose sono cambiate, forse senza ritorno. Mercoledì arriva la consapevolezza piena: per lui è la fine della storia con Ida.

Ritorni, celebrazioni e nuovi progetti

Marina rientra da Londra e si trova subito davanti a due problemi. Da un lato la gelosia verso Greta, alimentata dall’avvicinamento tra la ragazza e Roberto durante la sua lunga assenza; dall’altro il ricatto di Stefano Mori, intenzionato a farsi pagare bene il proprio silenzio.

Nel frattempo la soap brasiliana Saudade do Sol si prepara a un traguardo importante, i trent’anni dalla prima puntata, con le celebrazioni in programma a Napoli. Guido è entusiasta e non vuole perdersi l’occasione, ma l’incontro con gli interpreti non andrà come si aspetta. Giovedì è anche il giorno della presentazione ufficiale del progetto “Borse di vita” per Clara e Marika, illustrato a un referente del microcredito di libertà. Tra le due, però, il legame resta complicato, e anche venerdì Marika continua ad avercela con Clara.

Cambiamenti in vista anche per Rossella e Nunzio: in procinto di trasferirsi alla Terrazza, si accorgono di coltivare desideri e necessità parecchio distanti tra loro.

Se perdete una puntata, la replica è su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai: potete rivedere gli episodi on demand da computer, smartphone, tablet o smart TV subito dopo la messa in onda televisiva.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI