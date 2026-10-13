La nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 si è chiusa con sei concorrenti appesi al televoto: Marina La Rosa, Megan, Moreno, Andreas, Jonathan e Giacomo. Tempo di nomination, dunque, e sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato lascerà la casa.

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Chi è in nomination

Le nomination palesi della puntata di lunedì 12 ottobre hanno portato al televoto i concorrenti più votati dai compagni, Marina La Rosa, Megan, Moreno e Andreas. Si sono aggiunti a Jonathan e Giacomo, già candidati all’eliminazione. La serata è andata in onda su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Prima del giro di voti, in televoto c’erano Moreno Morello, Jonathan Kashanian e Andreas Müller: il pubblico ha salvato Andreas e Moreno, mentre Jonathan, il meno votato, è diventato il primo candidato all’eliminazione. La catena dei salvataggi è partita proprio da lui, con la scelta di Valeria Marini, ed è arrivata fino a Giacomo Gallani, mandato al televoto da Marina La Rosa dopo che questa aveva salvato Carmen Di Pietro. Nella serata di lunedì 12 ottobre nessun concorrente ha lasciato la casa, e il verdetto definitivo arriva ora dal televoto aperto sui sei nomi.

La puntata è ripartita anche dal rientro di Giancarlo Danto, rimesso in gioco dal biglietto di ritorno dopo essere stato il meno votato.

Le ragioni delle nomination palesi

Il primo voto è di Marina La Rosa, che ha scelto Moreno Morello: per lei è l’amministratore del Grande Fratello, quello che la chiama doppio pesista. Tocca poi a Roncaccia, che indica Marina, e a Valeria Marini, che nomina Federica perché non le è piaciuta l’accusa rivolta a Marina, descritta come una persona sincera a differenza dell’altra. Moreno Morello ricambia il voto a Marina La Rosa.

Arriva poi la volta di Danto, che indica Varsi: i due non riescono ancora ad andare d’accordo, anche se tra loro è arrivato un momento di tolleranza. Megan sceglie Andreas, perché da ballerina a ballerino ha giudicato poco sportivi i suoi commenti, e Piera vota ancora Andreas, di cui non apprezza l’approccio alle cose e l’irremovibilità.

Varsi nomina Guendalina, e non le manda a dire:

Non sono il calzino di nessuno!

Federica sceglie Marina, sostenendo che dal primo giorno ha provato ad allontanarla e a escluderla dal gruppo. Carmen Di Pietro vota invece Danto, di cui non gradisce certi comportamenti.

Il giro si chiude con Andreas, che indica Megan. Guendalina fa la stessa scelta.

Mi dispiace parlare con te e sentire che vai sempre e solo in difesa di Jonathan

Anche Alex nomina Megan, precisando di essere un giocatore libero e non uno stratega, mentre Giulia Provvedi indica Moreno, che giudica pesantuccio.

Chiudono le nomination i due concorrenti già candidati all’eliminazione: Jonathan sceglie Marina La Rosa, convinto che dietro a tante cose brutte ci sia lei, e Giacomo vota ancora Marina, per alcune frasi rivolte a Jonathan che non gli sono piaciute.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI