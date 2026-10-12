Da martedì 13 ottobre 2026 torna su Rai 2 I Fatti Vostri, alle 11.10, con Anna Falchi e Flavio Montrucchio di nuovo insieme alla conduzione.

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Una coppia confermata e un debutto rimandato

A guidare la piazza televisiva più conosciuta del Paese saranno ancora Anna Falchi e Flavio Montrucchio, per il secondo anno di fila: l’alchimia che si è creata tra i due accompagnerà gli spettatori dal lunedì al venerdì, ogni mattina. La messa in onda resta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

L’attesa si è allungata più del previsto. La partenza era stata fissata al 29 settembre, ma il rinnovo dell’allestimento scenografico ha richiesto più tempo del previsto, e insieme ad alcune novità nel meccanismo del gioco ha spostato il debutto in avanti. Il posticipo ha fatto discutere parecchio sui social, con l’hashtag della trasmissione finito in tendenza su Google Trends.

Che sagoma, il nuovo gioco che coinvolge il pubblico

Tra le novità di questa edizione c’è un gioco pensato per chi guarda da casa. Si chiama Che sagoma e consiste nell’indovinare l’identità di un personaggio famoso osservando soltanto la sua sagoma. L’anticipazione è arrivata dai profili social del programma, dove Montrucchio ha raccontato come funziona.

Accanto all’attualità e alla cultura, chi partecipa può anche vincere dei premi. Trova spazio una nuova rubrica dedicata al benessere, al lifestyle e alla cura della bellezza, con soluzioni da preparare in casa e le tendenze del momento.

Storie, piazza e tradizioni regionali

Il racconto resta il cuore del programma: storie di persone comuni e di volti noti, con aneddoti e curiosità sulla loro vita, alternate a momenti di spettacolo. Nella grande Piazza si esibiranno aspiranti cantanti, imitatori in prova e ballerini, mentre la musica dal vivo dell’orchestra diretta da Stefano Palatresi darà il ritmo alle mattinate. L’attenzione alle tradizioni regionali resta, con i prodotti enogastronomici e i sapori del nostro Paese che spesso restano poco valorizzati, e resta l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo di Paolo Fox.

Sul tipo di storie che il programma porta in studio si è soffermata la stessa Falchi, raccontando la sua passione per la cronaca:

Spesso trattiamo, anche con l’aiuto di inviati, importanti argomenti di attualità e casi di cronaca.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI