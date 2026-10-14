Martedì 20 ottobre 2026 va in onda su Rai 1 l’ultimo appuntamento con “Tutto l’amore che resta”, la serie con Raoul Bova. Due episodi in prima serata, dalle 21:30, chiudono la storia del preside Stefano Fogli e del suo liceo Helen Keller.

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Il gran finale in due episodi

Il racconto arriva al traguardo con otto episodi ripartiti su quattro prime serate, due per volta, in onda dalle 21:30 alle 23:40, per poco più di due ore a serata, spazi pubblicitari compresi. Chi volesse recuperare le puntate può farlo in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita raggiungibile da computer, tablet e smartphone.

Nel settimo episodio Stefano è dilaniato su due fronti: l’angoscia per il grave incidente che ha coinvolto il figlio Luca e un riavvicinamento con Michela tutt’altro che limpido. Il preside si interroga con amarezza sul proprio ruolo e si sente prigioniero di quella scuola che aveva immaginato come un riparo per sé e per i più fragili. Intorno a lui la situazione precipita: Carlotta paga il prezzo più duro delle proprie menzogne, mentre Vittoria vacilla sotto il peso di ciò che si porta dietro. Quando poi nei corridoi scoppia una rissa, l’equilibrio dell’istituto rischia di cedere del tutto e la sopravvivenza della scuola all’inchiesta avviata da Michela diventa sempre più incerta.

Nell’ottavo episodio le certezze del preside crollano. Stefano si ritrova solo e sotto accusa sul piano professionale, mentre le pressioni delle istituzioni e un tradimento inatteso rischiano di strapparlo per sempre alla sua creatura. Sono gli studenti a rompere le regole, per un’ultima impresa disperata in nome dell’amicizia, in un viaggio che insegna a tutti quanto valgano l’amore e il tempo che si ha a disposizione. Incoraggiato dal coraggio dei ragazzi e rinfrancato dall’arrivo del figlio a scuola, Stefano guarda in faccia il proprio destino senza abbassare la testa, mentre per Vittoria arriva il momento della scelta più difficile, quella che le permetterà di abbracciare la verità.

Una scuola nata dalla storia di Luca

Dietro il liceo Helen Keller non c’è soltanto un’idea educativa: la ragione che ha spinto Stefano a costruirlo è personale e ha a che fare con la malattia del figlio. Luca convive con l’osteogenesi imperfetta e, dopo anni segnati dall’isolamento e dal bullismo, si è chiuso progressivamente al mondo. Da qui nasce un istituto che fa dell’inclusione uno dei suoi pilastri e mette gli studenti al centro di tutto.

Tra i banchi abbiamo conosciuto Vittoria (Gloria Harvey), sedicenne della Roma bene arrivata in provincia dopo un trasloco turbolento insieme al fratello Matteo (Francesco De Rosa), autistico: per lei la strada non si annuncia semplice. Sul fronte adulto, Stefano si trova a misurarsi con le regole della scuola italiana per via di un’ispettrice inviata dal Ministero dell’Istruzione, una figura che appartiene al suo passato.

Il soggetto viene da lontano: si parte da “Lycée Toulouse-Lautrec”, la serie francese ideata da Fanny Riedberger. La produzione è firmata da Rai Fiction insieme a Fabula Pictures, con Andrea Rebuzzi alla regia. Accanto a Raoul Bova recitano Giulia Bevilacqua, Gloria Harvey, Francesco Leo, Anna Favella, Adriana Savarese, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Francesco De Rosa, Riccardo De Rinaldis, Pierpaola Janvier, Noemi Magagnini, Gabriele Rizzoli, Gaia Ravina, Damiano Potenti, Gabriele Di Stadio, Giordano Liberati e Chiara Bordi.

La verità che Vittoria non può più rimandare

Su Vittoria pesa una responsabilità che, almeno all’inizio, nessuno immagina: è stata lei, senza volerlo, a provocare l’incidente che ha costretto Giulio sulla sedia a rotelle. Negli episodi conclusivi questa verità torna a galla e rimette in discussione ogni cosa: è proprio Giulio a ricevere dalla polizia nuove informazioni su quanto è accaduto, mentre per la ragazza arriva il momento di fare i conti con quello che è successo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI