HBO ha diffuso il trailer ufficiale della quarta stagione di The Gilded Age, in arrivo domenica 1° novembre alle 21:00 ET/PT. In Italia la serie debutterà prossimamente su Sky e NOW.

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Un nuovo capitolo per la società di New York

La nuova stagione riparte dalle conseguenze di ciò che è accaduto a Bertha Russell. Se ha cambiato la società, lo ha fatto a un prezzo che ora tocca alla sua famiglia pagare, e Agnes van Rhijn è pronta a sfruttare il momento per riconquistare la posizione perduta. Nel frattempo Marian si apre una strada tutta sua e Peggy cerca di farsi accettare dai futuri suoceri: la descrizione ufficiale avverte che conviene stare attenti a ciò che si desidera.

Matrimoni in bilico e una cena presidenziale

Il trailer mostra parecchio di più. Il fidanzamento di Peggy e William finisce sotto pressione per via delle ambizioni professionali di entrambi, mentre in casa van Rhijn fervono i preparativi per l’arrivo del presidente Grover Cleveland. Agnes è in ansia per l’esito della cena, un’occasione ad alto rischio che promette una vera guerra sociale. Peggy, dal canto suo, entra in conflitto con Elizabeth mentre prova a integrarsi nella famiglia di William, e Oscar si accorge di essersi spinto troppo oltre con Enid.

Sul fronte Russell, il matrimonio è il nodo centrale: Bertha fa di tutto per nascondere la verità sul rapporto con George, che cerca in tutti i modi di ricucire. Una didascalia in sovrimpressione, Everything is wrong, fissa il tono della stagione, su un registro più drammatico e con una posta in gioco più alta rispetto al passato. Il trailer dura circa un minuto e 47 secondi e contiene anche una rapida ripresa de I Pirati di Penzance, mentre Marian sembra essersi riconciliata con il corteggiatore Larry. La stagione sarà composta da otto episodi e l’ambientazione è fissata al 1886.

Il cast corale

Come da tradizione, la quarta stagione mette in campo una schiera ampia di interpreti: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran, Jordan Donica, Amy Forsyth, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Donna Murphy, Kelli O’Hara, Douglas Sills, John Douglas Thompson, James Scully, Dennis Haysbert, Neal Huff, Jim Gaffigan, Dallas Roberts, Andrew Burnap, Elizabeth Marvel e Adrienne Warren, con Bill Camp e Phylicia Rashad.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI