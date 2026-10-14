Katherine Waterston entra nel cast di The Best of Us, la miniserie in sei episodi di Paramount+ dedicata alla battaglia legale che ha cambiato la vita dei soccorritori del World Trade Center. La lavorazione, già avviata a New York, la vede recitare accanto a Jeremy Strong.

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Chi è Amy Smith

Waterston vestirà i panni di Amy Smith, avvocata e prossima ex moglie di Jason, il personaggio interpretato da Strong, su cui poggia buona parte del progetto. L’attore, premiato con un Emmy e un Tony e candidato all’Academy Award, è noto soprattutto per Succession, e ha alle spalle lavori come Springsteen: Deliver Me from Nowhere e The Apprentice. Nel racconto veste i panni di Jason Smith, un celebre avvocato specializzato in cause collettive, disposto a rischiare tutto pur di attaccare istituzioni solide e potenti.

Una causa durata quasi dieci anni

La serie racconta una vicenda giudiziaria che ha segnato un’epoca: una guerra legale andata avanti per quasi un decennio, conclusa con quasi un miliardo di dollari di risarcimento per i primi soccorritori gravemente ammalati dopo l’11 settembre. La sceneggiatura segue l’idea della sfida tra Davide e Golia che ha permesso di fare giustizia per gli eroi malati di quel giorno, mentre sullo sfondo i meccanismi che hanno aggravato la tragedia, fatti di politica, avidità, corruzione e tradimenti, fanno da contrasto all’unità e al coraggio dimostrati dai soccorritori mentre le Torri Gemelle crollavano.

A firmare i sei episodi sono Tobias Lindholm, che cura anche la regia e la produzione esecutiva, e Frank Pugliese, che scrive e produce. Lindholm ha diretto The Investigation e A War, mentre Pugliese è legato a House of Cards. Alla produzione esecutiva partecipa anche Strong, insieme a Tony Hernandez; la miniserie è prodotta da Paramount Television Studios e Sister.

Il resto del cast e le riprese a New York

Intorno ai due protagonisti si muove una schiera di nomi noti. Barry Pepper è Coach, ex agente della polizia di New York e soccorritore dell’11 settembre che convive con una leucemia contratta lavorando a Ground Zero. Andrea Riseborough è Molly, sua moglie, capace di reggere il peso di quella malattia. Neal Huff interpreta Peter Allen, collega pragmatico di Jason nello studio legale; Gaby Hoffmann è Kathleen McCormick, vigile del fuoco esperta e attivista; Sky Yang è The Lost Son, un giovane senzatetto dal passato misterioso; John Slattery veste i panni di James Leavitt, avvocato difensore di grande esperienza e ossatura difficile da scalfire.

Completano il quadro gli attori ospiti LaChanze, Richard Schiff, Elizabeth Rodriguez, Joe Morton, Jen Tullock, William Baldwin e Keith W. Richards, volti che il pubblico ha imparato a conoscere in serie come The West Wing, Orange Is the New Black, Scandal e Severance. Waterston, da parte sua, è stata vista di recente in The Uprising e nella seconda stagione di The Agency, ma la sua filmografia comprende anche The Third Day, Perry Mason, Slow Horses, Babylon, Inherent Vice, Alien: Covenant e la saga di Fantastic Beasts.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI