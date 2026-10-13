La seconda stagione di Rivals sta per arrivare in Italia su Disney+. I nuovi episodi debuttano mercoledì 11 novembre e la corsa si chiude il 2 dicembre, con sei puntate, tre nuovi ingressi nel cast e un terzo capitolo già messo in produzione.

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Quando esce la seconda stagione

La serie, originale Hulu, riparte da noi su Disney+ con tre episodi in un colpo solo l’11 novembre, poi il ritmo rallenta: il 18 novembre tocca al quarto, il 25 al quinto, mentre il 2 dicembre arriva il finale di stagione. Chi ha seguito il primo ciclo di puntate ritrova il racconto esattamente da dove si era interrotto, dopo una metà stagione segnata dalla morte di Monica Baddingham: Claire Rushbrook lascia così il marito Tony solo, davanti a un mondo senza di lei.

La sfida tra Tony Baddingham e Declan O’Hara per il dominio dei Cotswolds tocca il suo punto più alto, mentre Rupert Campbell-Black si trova a fare i conti con i propri demoni. Il calendario è fitto: le feste si susseguono, la Bonfire Night porta con sé il suo caos, poi arrivano l’Hampshire Hunt Ball e un Natale tutt’altro che sereno. Le relazioni vengono stravolte e le alleanze si spezzano con facilità, mentre le rivalità diventano sempre più roventi. Taggie O’Hara avrà bisogno di tutto il suo coraggio per dare retta al proprio cuore, mentre chi le sta intorno si ritrova a pagare il prezzo delle scelte fatte, tra lotte per il potere e segreti che non resteranno tali a lungo.

I nuovi ingressi nel cast e i ritorni

Accanto ai protagonisti di sempre si aggiungono tre volti nuovi. Rachael Stirling interpreta Araminta Pemberton, sorella minore di Lady Monica Baddingham; Rupert Evans veste i panni del preside erudito David Hawkley; Santiago Cabrera è Alejandro Mendoza, leggenda argentina del polo. Restano al loro posto David Tennant (Lord Tony Baddingham), Alex Hassell (Rupert Campbell-Black), Aidan Turner (Declan O’Hara), Nafessa Williams (Cameron Cook) e Bella Maclean (Taggie O’Hara), insieme a Danny Dyer e Katherine Parkinson. Tra le guest star tornano Hayley Atwell, nei panni di Helen Gordon, e Rupert Everett in quelli di Malise Gordon. Le prime immagini diffuse lasciano intuire una possibile riconciliazione tra Freddie e Lizzie.

Terza stagione già confermata

Disney+ ha già messo in cantiere un terzo capitolo, forte di dodici nuovi episodi: la conferma ufficiale è arrivata a giugno 2026. Il via libera si appoggia anche al giudizio della critica: la prima stagione nel 2024 si era attestata all’88% su Rotten Tomatoes, mentre la seconda ha fatto ancora meglio, partendo dal 100% e assestandosi al 96%.

Alla base di tutto c’è l’omonimo romanzo di Jilly Cooper, parte della saga Rutshire Chronicles. L’autrice, che della prima stagione era stata anche executive producer, è scomparsa dopo la conclusione di quel primo ciclo di episodi; la sua amica, la regina Camilla, ha visitato il set della seconda stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI