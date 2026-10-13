Nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere il “sei acida” che Andreas Muller avrebbe rivolto a Jonathan Kashanian in confessionale. Nella notte Kashanian ha raccontato la vicenda in modo diverso rispetto a poco più di una settimana fa, quando la lite è andata in onda durante la settima puntata.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La versione raccontata nella notte

Nel confronto con Guendalina Tavassi, che vi riportiamo, l’esperto di stile ha ribadito un concetto: quella parola non lo ha mai ferito. Sostiene di essersi limitato a riferire ciò che Muller gli aveva detto, senza attribuirgli alcuna intenzione offensiva.

«Io ho solo detto che l’ultima cosa che Andreas mi ha detto prima di chiudere è stato “sei acida”. Non ho aggiunto altro. Ho soltanto riportato quella parola, perché è quella che mi ha detto. Non ho assolutamente detto che ci ho sofferto o che ci sono rimasto male. Io ho solo detto, “penso che non sia carino chiudere un’amicizia dandomi dell’acida”. Sono un uomo adulto di 45 anni, so cosa ho detto, ho dei testimoni.»

Secondo Kashanian la questione sarebbe nata nello studio, non dalle sue parole. Di omofobia dice di non aver mai parlato: è convinto di aver subito un torto e ritiene che a insistere su quella lettura siano state Selvaggia Lucarelli e Cesara.

«A una domanda di Ilary io ho solo detto quale era l’ultima parola che mi ha rivolto Andreas e per me lì è finita, poi Selvaggia ha preso la parola, non io, nessuno ha chiesto la mia opinione e ancora oggi mi state crocifiggendo. Io ho subito un’ingiustizia. Io non ho raccontato del sei acida perché qualcuno pensasse che lui è omofobo. Non è partito da me, è partito dallo studio.»

Ha poi raccontato di aver tentato di intervenire mentre l’opinionista attaccava il ballerino, alzando le braccia e cercando l’attenzione di Ilary Blasi, che però ha proseguito la puntata.

«Durante la diretta è stato fatto un errore grave, hanno dedotto delle cose senza che io abbia pronunciato certe frasi. […] posso giurare che ho gridato, “non ho mai detto che Andreas ha usato quella parola omofoba contro di me”, l’ho ripetuto sbracciandomi per fermarli, ma ormai la frittata era fatta, ma nessuno mi ha fatto spiegare.»

Tavassi, ascoltandolo, si è detta perplessa e ha confessato di ricordare i fatti in maniera piuttosto diversa.

Che cosa era successo in puntata

Il 5 ottobre, all’inizio della settima puntata, Kashanian aveva spiegato di aver trovato offensivo l’aggettivo declinato al femminile.

«In confessionale ci hanno chiamato per un gioco, gli ho chiesto come mai fosse freddo con me e lui mi ha risposto, “perché sei acida”. Trovo molto offensivo dirmelo perché io sono nato maschio. […] A me gli altri ragazzi non mi dicono che sono acida. Per me non è una cosa carina da dire.»

Subito dopo ha aggiunto che il ballerino avrebbe usato più volte un termine omofobo, la parola con la F, senza che lui lo fermasse. A quel punto Lucarelli è intervenuta, bacchettando Muller.

«Preferivo Andreas nella versione comodino. Il fatto che non capisci che “sei acida” è un insulto è grave.»

«Abbiamo capito, quindi significa che non è uno scivolone di un momento. Poi sei arrivato a dire di avere tanti amici gay, allora caro Andreas, se è vero, forse dovresti misurare le parole e stare attento a quello che dici.»

La difesa di Andreas e le polemiche

Muller ha respinto la ricostruzione del coinquilino, definendola incoerente, e ha messo in dubbio la sua buona fede.

«È contraddittorio. A portare in puntata quella parola è stato lui. Se per te è così grave, io non l’avrei riportata con così tanta facilità.»

«Non mi ispira fiducia e non lo trovo sincero. Il suo modus operandi che gli riesce meglio è quello di raggirare qualsiasi cosa che tu erroneamente provi a raccontargli.»

Anche una parte del pubblico ha rivisto la propria posizione guardando le clip complete, contestando a Kashanian di aver rimodulato la conversazione per passare per vittima e mettere in cattiva luce il rivale. Sui social c’è chi sostiene che durante la puntata Kashanian fosse tra coloro che applaudivano l’opinionista mentre attaccava il ballerino, e chi fa notare che dalle immagini non si vede nessun gesto delle sue braccia per fermare lo studio.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI