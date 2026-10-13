Al Grande Fratello Vip 2026 il faccia a faccia tra Valeria Marini e Carmen Di Pietro si chiude in modo rocambolesco. Nella stanza della Nuvola le due si confrontano su uno specchio incrinato e sull’età, poi finiscono entrambe a terra e c’è bisogno di un medico.

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Lo specchio rotto e il confronto sull’età

A rompere il ghiaccio è Valeria, che parlando di sé dice di avere 59 anni e confessa di vedersi «un mostro». Carmen prova a rassicurarla: «Non è vero che vieni male, abbiamo gli anni. Ho 61 anni». La showgirl però non demorde: «L’età è un numero, io dimostro quello che voi dite, non importa. Mi vedo un mostro!».

Il vero nodo del confronto è lo specchio incrinato di Carmen, che a Valeria dà particolarmente fastidio: «Come fai a vederti con tutti quei pezzettini? A me viene l’emicrania», le dice. Quando Ilary Blasi le chiede dallo studio se sia superstiziosa, Valeria risponde di aver strappato una promessa all’amica, visto che in camera c’è uno specchio identico a quello rotto. Alla fine Carmen decide di liberarsene, buttandolo nell’acqua.

Prima della caduta il clima non era dei più distesi: Carmen aveva rinfacciato a Valeria il bisogno di stare sempre al centro dell’attenzione, arrivando a dire di non fidarsi di lei. «Non mi fido di lei, ogni tanto è un serpente», ha detto. Aveva anche chiesto di sistemare l’illuminazione, perché «vogliamo delle luci giuste perché abbiamo le luci da sotto che mettono in mostra le rughe».

La caduta e l’intervento del medico

Il momento clou arriva quando le due si apprestano a lasciare lo spazio. Carmen prova a salirle in braccio, Valeria perde l’equilibrio e ruzzola a terra davanti a tutti.

«Doveva essere un gioco, mi dispiace. Io volevo saltare in braccio su di lei, ma Valeria è molto più alta di me, volevo solo andarle a cavalcioni»

Coprendosi la bocca, Valeria esclama: «Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico». Poi, nonostante la concitazione, prova a ridimensionare l’accaduto e scagiona l’amica: «Sto sanguinando. Carmen è scivolata sui tacchi, non è colpa sua, è l’effetto dello specchio che se n’è andato».

Rialzatasi, Valeria accusa dolore e segnala una ferita al labbro, che sanguina. La dottoressa la visita in confessionale.

Il ritorno in studio

Raggiunte dal medico e rientrate in studio, le due donne si presentano con tutt’altro umore: ridono, scherzano e si rassicurano a vicenda.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI