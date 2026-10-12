Le riprese della terza stagione di Mercoledì sono concluse. A darne notizia è Catherine Zeta-Jones, che torna nei panni di Morticia Addams e non nasconde l’entusiasmo per il risultato: i nuovi episodi, assicura, sono “fenomenali”. Su Netflix arriveranno nel 2027, ma una data ufficiale non c’è ancora.

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Un aggiornamento arrivato al New York Comic Con

L’attrice ha raccontato di essere reduce da sette mesi di riprese, parlando durante un incontro con la stampa in cui presentava Kill Jackie. Sulla trama non si è sbilanciata, e la sua resta una delle poche informazioni concrete su un progetto che la piattaforma continua a tenere sotto silenzio.

La lavorazione era partita a febbraio 2026, tra Dublino e Parigi, proseguendo per buona parte dell’anno. Il 30 settembre è arrivato l’annuncio della fine delle riprese, accompagnato da una prima immagine ufficiale di Jenna Ortega nei panni di Mercoledì, seduta alla sua consueta macchina da scrivere. Quanto alla messa in onda, il confronto con i tempi della seconda stagione fa ipotizzare una finestra intorno a giugno 2027, anche se tra i fan circola anche l’ipotesi di maggio.

Eva Green interpreta zia Ophelia

La novità più consistente riguarda il cast. Eva Green vestirà i panni di Zia Ophelia, sorella di Morticia finora mai apparsa sullo schermo. Secondo le prime ricostruzioni condivide con Mercoledì la capacità di vedere il futuro e dovrebbe avere un peso importante nello sviluppo della storia. Entrano nel cast anche Winona Ryder, Lena Headey e Andrew McCarthy.

Alla guida creativa restano Alfred Gough e Miles Millar, sceneggiatori e produttori esecutivi, che hanno anticipato l’arrivo di nuovi studenti, nuovi insegnanti e altri segreti della famiglia Addams. Tim Burton tornerà alla regia e alla produzione esecutiva, ruolo che ricopre anche Jenna Ortega.

L’ultimo anno a Nevermore e i nodi ancora aperti

La terza stagione ripartirà da dove si era chiusa la seconda e accompagnerà la protagonista all’ultimo anno di scuola alla Nevermore Academy. Ortega ha parlato di “sentimenti conflittuali riguardo alla famiglia”, un accenno che riporta in primo piano il legame tra Mercoledì e Morticia, già segnato da scontri e riavvicinamenti nei capitoli precedenti. Non è detto, però, che le nuove tensioni coinvolgano soltanto madre e figlia: il conflitto potrebbe allargarsi agli altri componenti del clan.

Resta aperta la questione più delicata, cioè se questa sarà anche l’ultima stagione: l’anno conclusivo all’accademia rappresenterebbe un punto d’arrivo naturale, ma una chiusura non è stata confermata. In parallelo, secondo quanto emerso, si discute in via preliminare uno spin-off dedicato a Zio Fester, un’idea già circolata nel 2023.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI