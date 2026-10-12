Domenica 11 ottobre 2026 Amici è ripartito su Canale 5 con la sua ventiseiesima edizione. La prima puntata, andata in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, ha raccolto 2 milioni e 650mila spettatori e il 22,6% di share. Il talent di Maria De Filippi si conferma uno degli appuntamenti più solidi della domenica.

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Il debutto e il confronto con le partenze precedenti

Dodici mesi prima l’esordio stagionale aveva raccolto 2.812.000 spettatori e il 23% di share: tra le due partenze ci sono 0,4 punti percentuali di distanza, uno scarto che più che segnalare un calo misura la tenuta di una platea rimasta fedele da una stagione all’altra. Anche la chiusura della venticinquesima edizione aveva viaggiato su livelli alti, con 3.483.000 spettatori e il 25,90% di share.

Meno spettatori assoluti, ma più peso sull’ascolto

Nel 2020, sei anni fa, la prima puntata era stata seguita da 3.452.000 persone, pari al 20,54% di share. Oggi il numero assoluto è più basso, mentre la quota sul totale di chi ha la televisione accesa in quella fascia risulta più alta, perché il consumo televisivo è cambiato: davanti alla tv lineare si siede progressivamente meno gente e i valori assoluti raccontano sempre meno. Letta in questa chiave, la solidità del programma sta nella percentuale. Amici intercetta all’incirca un quinto, e in alcune occasioni quasi un quarto, delle persone che seguono la televisione nel pomeriggio della domenica.

Alle spalle di questa continuità c’è il lavoro di Maria De Filippi, che in oltre vent’anni ha modificato il programma senza renderlo irriconoscibile. Musica, danza, insegnanti, competizione e racconto personale restano gli ingredienti di una struttura che il pubblico riconosce subito. Il racconto prosegue durante la settimana con il daytime, alimenta le conversazioni sui social, porta i brani degli allievi sulle piattaforme digitali e accompagna chi guarda fino al Serale.

Novità, docenti e ospiti della ventiseiesima edizione

La nuova stagione è partita con alcune novità di peso. Accanto a canto e ballo entrano judo e pugilato, discipline che seguiranno un percorso separato dal resto della scuola, con sfide dedicate e la possibilità di conquistare un premio finale. Cambia anche il corpo docenti: per il canto ci sono Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay, per il ballo Lorella Cuccarini. Ospite della puntata dell’11 ottobre è stato Lorenzo Salvetti, vincitore della scorsa edizione, che ha presentato il singolo realizzato insieme a Erocaddeo, artista reduce da X Factor.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI