Enora Mendez non riesce più a tenere nascosto il vero motivo della sua presenza a La Promessa. Toño ha trovato tra le sue cose una lettera compromettente e ha messo sull’avviso Manuel, che adesso pretende da lei una spiegazione. Messo alle strette, il fidanzato le intima di raccontare tutto: stavolta Enora confessa.

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La verità di Enora viene a galla

È Toño a incastrare la ragazza, rovistando tra le sue cose fino a scoprire una lettera compromettente che lo spinge a correre da Manuel. Quest’ultimo affronta Enora e le chiede senza mezzi termini quale sia il vero motivo per cui è arrivata nella residenza dei Luján, e la giovane non può più tirarsi indietro: ammette la verità davanti a lui. Toño, dal canto suo, sceglie di non scoprirsi subito e aspetta il momento giusto prima di parlare di ciò che ha scoperto.

Le puntate vanno in onda su Rete 4 ogni giorno alle 19.50, con la possibilità di seguirle in streaming.

Adriano e Martina, un bacio davanti al fuoco

Nelle puntate di lunedì 12 e martedì 13 ottobre 2026 la pioggia sorprende Adriano e Martina, che finiscono per passare insieme la serata davanti al camino e si baciano. Angela, dopo lo svenimento, deve intanto seguire una cura con molta cautela. Lope organizza il banchetto e arriva a scontrarsi con Santos, al punto da passare alle mani. Maria appare sempre più stanca, ma continua a tenere nascosta la sua gravidanza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI