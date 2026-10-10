Domenica 18 ottobre, alle 21.20 su Canale 5, la nuova puntata di Racconto di una notte che vi aspetta mette ancora una volta al centro Mahir e Canfeza, interpretati da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun (il titolo originale della serie è Bir Gece Masalı). A complicare le cose ci pensano la verità su Ozan e la corsa per ritrovare Gocke.

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Mahir svela la verità e Canfeza crolla

Mahir prende l’iniziativa e spiega a Canfeza il motivo per cui l’ha allontanata dalla sfilata, confessandole che dietro Ozan c’è Rasit. La notizia manda la giovane nel panico: si accorge di essere stata raggirata e si abbandona allo sconforto, finché è Mahir stesso a rassicurarla. Da quel momento i due si promettono di non lasciare più spazio ai dubbi reciproci, restando vicini quando le circostanze si fanno difficili.

Il modo in cui si muove Mahir indispettisce Ozan, la cui rabbia finisce addosso a Handan e Sare: per la ragazza è proprio questo dettaglio a far scattare i primi sospetti nei suoi confronti. Poco dopo Sare decide di fare pace con Canfeza e, approfittando dell’incontro, la avverte dei comportamenti ambigui di Handan e Ozan, che a suo modo di vedere tramano nell’ombra. Sul fronte opposto Gulizar continua a soffrire per l’incidente avvenuto durante la sfilata, mentre Kursat, convinto che la colpa sia tutta di Handan, giura che se la farà pagare.

La festa a sorpresa per il bebè in arrivo

Afet ringrazia Sureyya per aver tenuto nascosto il suo segreto e le confida che, senza di lei, non saprebbe come attraversare un momento così delicato. Süreyya allora si dà da fare: per non lasciare Ferman in preda all’impazienza di scoprire il sesso del nascituro, mette in piedi una piccola festa per annunciarlo. All’evento, pensato come riservato, si presentano a sorpresa anche Fatma e Afet.

Il momento clou arriva con lo scoppio dei palloncini, che rivela come Efsane aspetti una bambina. Il rumore attira però l’attenzione di Asaf: i sospetti dell’uomo vengono abilmente depistati, così nessuno scopre che Efsane si nasconde ancora nella villa.

La promessa di Sare e il caos degli imam

Sare chiede perdono a Ezra per come si è comportata e mette tutti al corrente dell’intenzione di Salih di chiedere la sua mano, mentre Kursat insiste perché la cerimonia si tenga a casa loro. Salih immagina che sia Mahir a presentare la richiesta a Kürsat, ma l’amico non se la sente. Arriva allora l’aiuto inatteso di Ferman, che si offre di fare lui la domanda e combina una visita ai Kilimci per rendere ufficiale il fidanzamento: per lui, però, la posta in gioco è doppia.

Nel frattempo Süreyya combina in gran segreto l’incontro con l’imam che dovrà celebrare le nozze tra Ferman ed Efsane, fissandolo proprio durante la promessa di Sare e senza dire niente a nessuno. A Villa Yilmaz, invece, si attende il religioso che deve ricordare Sevde. Quando i due si scambiano d’identità, la situazione degenera in caos e litigi accesi.

Quando Mahir e Canfeza raggiungono l’ospedale psichiatrico, di Gocke non c’è più traccia: Ozan l’ha nascosta a casa propria, ignorando il parere contrario di Handan. È Sare a trovare per terra la bambola della ragazza e a spedirla a Canfeza, che insieme a Mahir capisce dove si trova la giovane. I due decidono così di entrare nell’abitazione di Ozan sfruttando la sua assenza, ma ad attenderli c’è un pericolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI