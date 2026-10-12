Venerdì 23 ottobre Netflix mette online l’intera quarta stagione di Lupin, otto episodi che riportano Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo ispirato al personaggio nato dalla penna di Maurice Leblanc. Assane Diop sta per tornare.

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Tre anni di attesa e un capitolo più lungo degli altri

L’ultima volta che la serie ha mostrato materiale inedito era ottobre 2023, e da allora non è arrivato un solo episodio nuovo. Sono tre anni di pausa per una delle produzioni non in lingua inglese più seguite della piattaforma, creata da George Kay, già autore di Hijack.

La quarta parte è anche la più corposa mai realizzata, con otto episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno: uno in più rispetto alla stagione precedente e tre in più rispetto ai primi due capitoli, usciti a tappe nel 2021. Dietro le quinte ci sono Gaumont e Carrousel Studios, mentre la sceneggiatura porta la firma di Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Tigran Rosine e Florent Meyer. Alla regia Edouard Salier, Everardo Gout e Hugo Gélin. Le riprese erano partite a Parigi a maggio 2025, ma Netflix ha tenuto il progetto al riparo dagli sguardi per mesi, lasciando filtrare la prima locandina ufficiale solo poche settimane prima del debutto.

Una promessa infranta per dimostrare la propria innocenza

La storia riprende quattro anni dopo gli eventi della terza stagione, chiusa con Assane che si consegna alle autorità dopo aver simulato la propria morte. In cella ha scontato la pena senza fare storie e, dopo aver giurato di lasciarsi alle spalle l’identità di Lupin, si è concentrato sul mantenere la promessa fatta al figlio. Poi succede qualcosa di strano: un annuncio misterioso firmato Lupin rivela un piano per colpire più musei con furti simultanei. I tentativi di fermare i colpi falliscono e Assane, che continua a dichiararsi estraneo ai fatti, finisce con l’essere coinvolto: esiste persino un filmato che lo mostra su una delle scene del furto. Per dimostrare di non essere lui il responsabile deve rompere il giuramento e tornare a vestire i panni di Lupin, così da stanare il vero ladro.

Il cast e i numeri che accompagnano il ritorno

Accanto a Omar Sy ritroviamo i volti storici della serie: Ludivine Sagnier nei panni di Claire, Antoine Gouy in quelli di Benjamin, Soufiane Guerrab come Guedira e Shirine Boutella come Belkacem. A loro si aggiungono due new entry, Théo Christine e Laïka Blanc-Francard.

Il ritorno arriva su una scia di consensi difficilmente replicabile. La prima stagione, debuttata a gennaio 2021, si è fermata al 98% su Rotten Tomatoes, la seconda al 96% e la terza ha toccato il 100%. Sul fronte degli ascolti, l’esordio ha totalizzato 99,5 milioni di visualizzazioni, piazzandosi in una lista ristretta di titoli Netflix, anche grazie a un primato storico: è stata la prima serie francese a entrare nella Top 10 della piattaforma negli Stati Uniti.

“An engrossing espionage thriller that lives up to its source material and then some.”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI