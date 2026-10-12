Nella Casa del Grande Fratello Vip si è accesa una nuova scintilla tra Valeria Marini e Giacomo Gallani. La showgirl ha ammesso di provare un certo trasporto per il modello ventinovenne, tra le prove di ballo e qualche confidenza arrivata alle orecchie di mezza Casa.

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Il bacio voluto da Valeria Marini durante le prove

Durante le prove di una nuova coreografia, Valeria ha proposto di inserire un bacio con Giacomo, convinta che avrebbe reso il numero più sensuale e credibile. I primi tentativi non l’hanno soddisfatta: li ha giudicati poco intensi e ha chiesto al compagno di aprire la bocca e di ripetere la scena. Dopo qualche passo falso, i baci sono diventati più convincenti. La trovata non ha messo tutti d’accordo, perché Carmen si è mostrata contrariata all’idea, mentre il resto della Casa l’ha presa sul ridere.

Qualcuno ha iniziato a parlare di una possibile attrazione. A confermare un certo trasporto ci ha pensato la diretta interessata, mentre si trovava in sauna con Alex Belli e Giancarlo Danto: tra il serio e il faceto ha ammesso che non le dispiacerebbe se nascesse qualcosa con il ventinovenne romano, aggiungendo che un flirt tra loro due farebbe bene anche alla trasmissione.

Però secondo me ci vorrebbe un’altra storia, che sarebbe tra me e Jack. Io l’ho detto da subito che qui dentro manca la fisicità. Se ci fosse un intrigo amoroso tra uno di noi sarebbe meglio. Tu Alex sei marito di Delia, hai un figlio e lo sappiamo, Danto è troppo mio amico perché possa nascere qualcosa. Però servirebbe davvero una storia, anche perché mette un po’ di pepe, adesso vediamo.

Le attenzioni raccontate alle coinquiline

Mentre Valeria si confidava con Alex, Giacomo ha raggiunto in bagno Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Giulia Provvedi per raccontare alcune attenzioni ricevute durante le prove di ballo.

Non solo in questo ballo, ma anche in quello di Waka Waka, mentre provavamo, io ogni tanto mi guardavo intorno e lei mi prendeva il viso e mi diceva, ‘guardami, tu devi guardare me’. Quando facevamo la presa in cui io la buttavo giù a sacco, lei mi accarezzava il viso e mi ripeteva che sono troppo bello. La coreografia andava avanti, ma lei continuava a ripetermi che sono bello e che ho dei bellissimi denti.

Il numero su Waka Waka di Shakira a cui fa riferimento il modello era andato in scena venerdì 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, con Varsi e Gallani accanto alla showgirl.

Marina La Rosa ha commentato con ironia che l’amico ha trovato la sua regina, e che si tratta di una regina stellare. Per Giulia Provvedi, invece, Valeria avrebbe preso una bella cotta.

Danto, soprannominato Padre Spio, ha poi aggiornato Alessandro Varsi, Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: stando a quanto raccontato da Giacomo, Valeria è cotta, lo fissa, gli riserva attenzioni particolari, lo abbraccia e lo bacia. Appartatosi in piscina con il modello, Danto gli ha chiesto se fosse stato più bello baciare Valeria o rompersi un dente. Giacomo, ridendo, ha risposto che preferirebbe rompersi un dente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI