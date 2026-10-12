Quattro persone sono rimaste ferite sul set di 9-1-1 durante le riprese della decima stagione. Tra loro il protagonista Oliver Stark, che si è fratturato una caviglia ed è finito sotto i ferri. Gli episodi riaccendono le polemiche sulla sicurezza di una serie costruita su scene d’azione e acrobazie.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

L’infortunio di Oliver Stark e gli altri feriti

Stando a quanto è emerso, l’attore britannico che dà il volto al vigile del fuoco Evan ‘Buck’ Buckley si è fatto male alla fine di agosto, mentre si girava una sequenza piuttosto articolata: la scena prevedeva che un pompiere passasse oscillando da un’auto a un mezzo dei vigili del fuoco, con movimenti da coordinare al millimetro. La frattura della caviglia ha richiesto un intervento chirurgico, ma Stark è poi tornato sul set e ha ripreso a lavorare. Ha 35 anni e sull’accaduto non ha detto nulla pubblicamente.

Nella stessa scena anche una controfigura ha rimediato una distorsione alla caviglia, durante le prove. Il performer aveva rifiutato le cure e non è stato redatto alcun rapporto ufficiale. Le meccaniche dello stunt sono state poi corrette per ridurre i rischi nelle esecuzioni successive, anche se Stark si è comunque fatto male sopra un altro performer. Sui set si usano di norma sacchi di sabbia e controfigure, per verificare come si distribuisce il peso prima che gli interpreti provino le manovre.

Gli altri due episodi coinvolgono un operatore degli stunt, medicato con punti di sutura a un braccio dopo un taglio contro un elemento metallico, e un acrobata finito a terra in una sequenza diversa. Quest’ultimo caso, il più recente, risale alle ultime due settimane. Un atterraggio poco elegante su una piattaforma che riproduce il collasso del terreno ha causato una costola rotta e una compressione polmonare di lieve entità, con un ricovero in ospedale che fonti vicine alla produzione hanno definito precauzionale.

Le polemiche sulla sicurezza e il precedente del 2024

Non c’è conferma che i quattro infortuni siano collegati tra loro, ma la loro concentrazione nello stesso periodo ha fatto nascere più di una domanda sulle procedure seguite durante le riprese. Mettere in piedi scene credibili e spettacolari come quelle di 9-1-1 richiede pianificazione accurata, personale qualificato e misure preventive, e gli standard di settore prevedono coordinatori degli stunt e protocolli pensati per tutelare interpreti e maestranze. Al momento non emergono però elementi sufficienti per dire se gli episodi dipendano da carenze organizzative o da circostanze impreviste: una concentrazione di infortuni in una sola stagione non basta di per sé a dimostrare negligenza, tanto più in uno show dal ritmo serrato. Resta però ambizioso girare sequenze acrobatiche imponenti con regolarità, considerati i tempi compressi tipici delle reti broadcast, e questo rende più probabile che qualcosa vada storto. Da 20th Television, la casa di produzione, è arrivato un no alla richiesta di un commento sugli incidenti, mentre restano da chiarire diversi aspetti sulle conseguenze degli infortuni e sul rientro al lavoro di tutti i coinvolti.

Il quadro è reso più delicato da quanto accadde nel 2024, quando un macchinista concluse un turno di 14 ore e perse la vita poco dopo aver lasciato il set. I membri del sindacato denunciavano da anni turni di produzione così lunghi ed erano arrivati allo sciopero nel 2021, ottenendo alla fine un riposo di 54 ore nel fine settimana, pensato per accorciare i turni del venerdì che andavano avanti fino al mattino di sabato. Sui social, intanto, i fan hanno espresso insoddisfazione per le condizioni in cui vengono realizzate le acrobazie.

Il debutto della decima stagione

Mentre le riprese proseguono, la decima stagione di 9-1-1 si avvicina all’esordio: l’appuntamento su ABC è fissato al 15 ottobre, e in Italia la serie si segue su Disney+. Per Buck si prospettano nuove responsabilità, sul piano personale e su quello professionale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI