Da lunedì 12 a sabato 17 ottobre Tutto per la mia famiglia prosegue nel daytime di Canale 5 con le vicende di quattro fratelli. L’appuntamento quotidiano è alle 16.05, mentre giovedì 15 la serie si sposta anche in prima serata, alle 21.20.

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Quattro fratelli, una famiglia spezzata

Protagonisti sono Kadir, Ömer, Asiye ed Emel Eren, cresciuti in una casa modesta ma piena di affetto. I genitori, Veli e Hatice, hanno sempre fatto di tutto per garantire ai figli una vita serena, nonostante le ristrettezze economiche.

L’equilibrio si rompe quando Hatice, che lavora come domestica presso i ricchi Atakul, viene chiamata alla villa estiva da Nebahat e assiste a una scena che non avrebbe dovuto vedere: Akif Atakul intrattiene una relazione segreta con Suzan, moglie del socio Kenan. Per evitare che la verità comprometta reputazione e affari, Akif decide di intervenire. Da quel momento una catena di eventi drammatici travolge gli Eren, lasciando i quattro ragazzi senza punti di riferimento, e il loro destino cambia quando si aprono le porte dell’Ataman College, dove le loro strade si intrecciano con quelle di giovani cresciuti tra famiglie potenti e benestanti.

Nel cast, Halit Özgür Sarı è Kadir, il maggiore, che a diciannove anni si ritrova a fare da padre e madre ai fratelli. Yiğit Koçak dà il volto a Ömer, arrivato in famiglia come figlio adottivo e gemello adottivo di Asiye. Aylin Akpınar interpreta la piccola Emel, che perde entrambi i genitori quando è ancora bambina, mentre Celil Nalçakan è Akif Atakul, l’imprenditore che possiede il college e che ha causato la morte del padre dei fratelli. Simge Selçuk veste i panni di sua moglie Nebahat. Onur Seyit Yaran è Doruk, il figlio di Akif, arrogante all’apparenza ma innamorato di Asiye, e Lizge Cömert presta il volto a Süsen Kılıç, ragazza benestante e fragile che si innamora di Ömer. La sensibile Asiye ha invece il volto di Su Burcu Yazgı Coşkun, già vista in Racconto di una notte e La forza di una donna.

Gli appuntamenti e il raddoppio del giovedì

La settimana propone una puntata al giorno, dal 12 al 17 ottobre, sempre alle 16.05. Giovedì 15 il racconto si allunga con un doppio appuntamento: alla puntata pomeridiana si aggiunge quella in prima serata, alle 21.20, un orario insolito per la serie, che abitualmente accompagna il pubblico del pomeriggio. Gli episodi si possono recuperare anche in streaming su Mediaset Infinity.

Un titolo che ha viaggiato oltre trenta Paesi

Il titolo originale è Kardeşlerim, andato in onda in Turchia dal 2021 al 2024 per quattro stagioni, con 132 puntate complessive. Conosciuta all’estero come For My Family, la serie ha conquistato il pubblico di oltre trenta Paesi con una trama densa di colpi di scena e personaggi che restano impressi. Nella versione italiana, distribuita con un montaggio diverso, gli episodi hanno già superato quota 138. Gran parte delle riprese si è svolta a Istanbul, e le location scolastiche della fiction appartengono a istituti realmente esistenti in città.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI