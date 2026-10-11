Torna “Che Tempo Che Fa“: domenica 11 ottobre 2026 il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio riapre i battenti sul Nove con la 24esima edizione. La prima puntata va in diretta dalle 19.30, anche in streaming su discovery+, con al fianco di Fazio, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

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Il ritorno di Fazio sul Nove

La squadra resta quella collaudata. Accanto a Fazio ritroviamo Luciana Littizzetto, che continua a leggere l’attualità con il suo sguardo ironico, mentre Filippa Lagerbäck accompagna l’ingresso degli ospiti e le grandi interviste. La diretta va in onda sul Nove, canale 9 del digitale terrestre, visibile in chiaro e senza abbonamento. Il programma è prodotto da ITV Movie, società del gruppo Banijay per Skydance.

La nuova stagione riparte dopo i risultati della precedente, chiusa con una media di 1.554.000 spettatori e l’8,6% di share, numeri che confermano il peso del talk show nel panorama televisivo italiano.

Sophie Marceau, Favino e Orlando: il cinema in studio

Il nome più atteso della serata è quello di Sophie Marceau, in studio in esclusiva in occasione dell’uscita italiana de Il tempo di Anne, sequel generazionale di LOL – Il tempo dell’amore. Diventata celebre giovanissima grazie a Il tempo delle mele e vincitrice del César come migliore promessa femminile, l’attrice francese ha alle spalle una carriera lunga oltre 45 anni, con titoli come Braveheart, Anna Karenina e Il mondo non basta.

Spazio poi al cinema italiano con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, protagonisti di Dio ride, la nuova pellicola diretta da Giovanni Veronesi. Il film ha chiuso l’83ª Mostra del Cinema di Venezia raccogliendo una lunga ovazione e arriverà nelle sale il prossimo 29 ottobre.

Mengoni, la politica e il tavolo dell’attualità

La musica è affidata a Marco Mengoni, che presenta in anteprima televisiva il nuovo singolo Giornate perse. Il cantautore parlerà anche di Allo sbagliato, progetto culturale e musicale che lo vede direttore creativo di uno spazio milanese dedicato a concerti, incontri e spettacoli dal vivo.

Per la politica arriva Silvia Salis, sindaca di Genova dal 2025, che presenta il libro autobiografico È già domani. L’ex atleta olimpica racconta il passaggio dallo sport all’impegno pubblico, intrecciando il percorso personale con alcune riflessioni sulla politica italiana ed europea.

Come da tradizione non manca il tavolo dedicato ai temi della settimana, tra informazione, politica, costume e società, a cui partecipano Mara Maionchi, Orietta Berti, Roberto Burioni, Michele Serra, Massimo Giannini, Cecilia Sala, Nello Scavo e Ferruccio de Bortoli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI