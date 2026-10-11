Per giorni si è parlato della gelosia che Barbara d’Urso avrebbe provato per Pasquale La Rocca, il maestro che l’anno scorso l’ha portata in pista a Ballando con le Stelle e che oggi balla con Ornella Muti. Ieri sera, sabato 10 ottobre, nella seconda puntata del programma, la giurata ha affrontato la questione di petto, chiamando in causa entrambi e pretendendo una risposta davanti alle telecamere.

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La richiesta di spiegazioni in diretta

A tenere vive le voci erano stati, in quei giorni, lo stesso La Rocca e la sua nuova allieva, che nel dietro le quinte aveva raccontato quanto il rapporto tra maestro e allieva diventi simbiotico, fatto di braccia, sudore e calore di chi ti guida in pista. Da lì era nato il racconto di un triangolo, che la d’Urso ha descritto come una soap opera nella quale si è ritrovata co-protagonista senza averci messo nulla.

“Io ho passato una settimana divertentissima, perché per sette giorni ho assistito a una soap opera, un tipo di fotoromanzo di cui io ero inconsapevolmente co-protagonista. Ci sono finita in mezzo senza aver fatto nulla, ho solo detto che non mi era arrivata la passione. Però è stato molto divertente, perché ho sentito parlare di sudore, corpi, di triangoli”

Poi ha girato la domanda ai due, chiedendo a voce alta di cosa mai dovrebbe essere gelosa e pretendendo che a risponderle fosse uno dei presenti.

“Ho sentito Pasquale che ha detto che sono stata scontata e che si aspettava il mio commento. Invece Ornella ha detto che è come se mi avesse portato via Pasquale. Voi siete andati in giro in varie trasmissioni, ma ora sono qui davanti a voi. Adesso mi avete qui, mi spiegate di cosa sarei gelosa? Chi mi risponde, lui o lei?”

Il gelo è calato in studio: né il ballerino né la sua allieva hanno aperto bocca.

Il confronto con Pasquale La Rocca

A rompere il silenzio è stato il maestro, che ha provato a spostare il discorso altrove, dicendosi contento di ritrovare lo sguardo della sua ex compagna di ballo, perso la settimana prima. La replica della giurata è arrivata immediata e durissima.

“Ok, ma rispondi bene alla mia domanda, senza dire cose che sono assolutamente inutili e non vere. Io ti richiedo, di cosa io sarei gelosa. Visto che ne avete parlato ovunque. Perché tu sai bene che non potrei essere gelosa di nulla. Anche perché ci vuole ben altro per smuovermi, non bastano quattro gocce di sudore e dei balli in una sala. Avete parlato di gelosia d’amore, ma tu mi capisci che non può essere, no?!”

La Rocca ha allora provato a ribaltare il senso di quella parola, sostenendo che la gelosia è un sentimento bello e che la sua assenza finirebbe per mettere in dubbio il valore del percorso vissuto insieme l’anno scorso.

“A me sorprende che tu continui a non prendere il significato di quella parola. La gelosia è bellissima, è un bel sentimento. Credo che tu invece stia andando in altre direzioni. La gelosia è qualcosa di bellissimo. La gelosia si crea quando un percorso è speciale e il nostro lo è stato. Se la gelosia non c’è, forse mi fa chiedere e dubitare che tutto quello che abbiamo vissuto l’anno scorso non era così speciale”

Per tutto lo scambio Ornella Muti è rimasta immobile e muta, come una statua. La d’Urso, dal canto suo, ha rinfacciato al maestro di essere diventato un’altra persona rispetto all’edizione in cui ballava con lei, quando si mostrava severo e inflessibile, mentre oggi con la sua nuova allieva appare molto più dolce e pacato.

“Quello che abbiamo vissuto per tredici puntate qui era specialissimo e mi dispiace, Ornella, che tu non abbia potuto trovare il Pasquale che ho conosciuto io. Un Pasquale veramente severo. Noi litigavamo, mi diceva: ‘No, i piedi, la rumba, devi chiudere i piedi, le gambe’, quello che non ho visto adesso. Litigavamo, lui andava via, io andavo via, facevamo pace ed era veramente molto risoluto. Invece adesso lo vedo veramente morbidone, che è bellissimo, perché vuol dire che stai facendo uscire delle parti di Pasquale che non si conoscono e che forse è arrivato il momento di far conoscere la simpatia, la dolcezza”

Il campione ha motivato il cambiamento con la necessità, per chi insegna, di adattarsi ogni anno alla persona con cui balla. Ha poi precisato di essersi trattenuto la settimana precedente soltanto per non rubare spazio e attenzione a Ornella, che in quel momento è protagonista della sua gara.

“Ognuna delle donne meravigliose con cui ballo ha delle qualità diverse. Credo che ogni insegnante, ogni anno debba adattarsi in qualche modo e cambiare la guida. La scorsa volta non mi sono permesso di rispondere a Barbara, semplicemente per non togliere, come sto facendo adesso tra l’altro, che non dovrebbe accadere, il tempo a questa meravigliosa donna, perché è il suo momento, è la sua gara”

La giurata gli ha fatto notare che la domanda era stata rivolta a entrambi e che toccava a lui lasciare parlare la sua allieva. Interpellata direttamente, Ornella Muti ha sussurrato poche parole.

“Ma io non ho mai detto che tu eri geloso. Non l’ho mai detto”

Il bacio in pista e le reazioni

La puntata si era aperta con la rumba della coppia formata da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, chiusa da un bacio appassionato e accolta da una standing ovation. Nel filmato andato in onda prima dell’esibizione, l’attrice appare in crisi, spaventata all’idea di sbagliare e di dimenticare i passi, mentre il maestro la rassicura e racconta di far emergere il proprio lato protettivo. A rilanciare il tema della passione, pungolando ancora una volta la d’Urso come la settimana precedente, è stata Simona Ventura.

“Vedo un’unione di anime pazzesca, Pasquale non hai mai baciato nessuna. Scusa eh Barbara, altro che gelosia: qui c’è tutta la passione del mondo!”

Sul bacio è intervenuta anche Rossella Erra, facendo notare che è la prima volta che La Rocca ne inserisce uno in una coreografia. La d’Urso ha replicato ricordando che un bacio c’era anche in una delle ultime esibizioni danzate con lui l’anno scorso. Anche Alba Parietti si è schierata dalla parte della giurata, contestando al ballerino di non essersi esposto abbastanza e arrivando a definirlo “vigliachello”.

Nel dietro le quinte La Rocca aveva intanto ammesso di aver messo in conto il giudizio negativo della sua ex allieva.

“Inevitabile che capitasse. Era molto prevedibile, me lo aspettavo”

Allo stesso tempo aveva fatto sapere che gli sarebbe piaciuto sentire un commento sullo sforzo e sull’impegno che Ornella aveva messo in quella coreografia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI