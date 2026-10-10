Verissimo torna su Canale 5 con un doppio appuntamento: Silvia Toffanin aspetta il pubblico sabato 10 ottobre alle 16.30 e domenica 11 alle 16.15.

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Evelina Sgarbi e le condizioni del padre

Vittorio Sgarbi, 74 anni, è in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato per un’insufficienza respiratoria. Le sue condizioni vengono definite stabili e le terapie proseguono. È proprio il ricovero del padre a portare in studio Evelina Sgarbi, decisa a far sentire la sua voce sulla salute dell’uomo: nei giorni scorsi si è detta sconvolta e ha parlato di un “grido di dolore” rimasto inascoltato. Il quadro è delicato da tempo, perché il saggista ha attraversato un periodo di grave depressione che lo ha indebolito, e in passato ha avuto anche problemi oncologici e cardiaci.

Da Bruno Barbieri a Temptation Island

Tra gli ospiti della puntata c’è Bruno Barbieri, chef stellato, che si racconta in modo intimo e inedito: in questi mesi è in tv con 4 Hotel e da poco ha pubblicato un libro. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti ripercorrono la loro lunga storia d’amore. Cristian Mascolino torna a raccontarsi dopo i mesi intensi vissuti con Temptation Island: una settimana fa era il turno dell’ex fidanzata Soraya Sabetta, sabato tocca a lui. C’è spazio anche per Gülenay Kalkan, che in Forbidden Fruit interpreta Feride.

Selvaggia Lucarelli, le sorelle Carrisi e le altre storie

Toffanin accoglie poi Selvaggia Lucarelli, una donna forte e dalle molte sfumature: opinionista del Grande Fratello Vip, è pronta a condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, le cui registrazioni sono già state effettuate. Segue il ritratto del giornalista Gianluigi Nuzzi, che vediamo su Canale 5 in Dentro la Notizia e su Retequattro in Quarto Grado. Due sorelle, Cristel e Romina Carrisi, si raccontano tra complicità e confidenze. C’è poi la favola d’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che attendono il secondo figlio: nel corso della puntata si saprà se sarà un maschio o una femmina. Per la prima volta in tv si raccontano anche Sofia Donadio e Francesca Nota, amiche del cuore e compagne di classe, sopravvissute al rogo di Crans-Montana dopo lunghi mesi di interventi e terapie dolorose.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI