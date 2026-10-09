Va in onda stasera, venerdì 9 ottobre 2026, l’ottava puntata del Grande Fratello Vip. Alla conduzione, in diretta su Canale 5 in prima serata, c’è Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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Il televoto e il secondo eliminato

Il momento decisivo della serata arriva dal televoto: chi raccoglierà meno voti dal pubblico dovrà lasciare la casa, diventando il secondo eliminato di questa edizione. A giocarsi la permanenza sono Federica, Guendalina, Andreas, Alex Belli, Danto e Moreno.

Secondo i sondaggi che circolano online, la più votata sarebbe Guendalina con il 25,77% delle preferenze, davanti ad Andreas Muller (22,23%) e a Federica Morello (19,38%). Seguono Moreno Morello al 16,53% e Alex Belli all’11,06%. In fondo alla lista si troverebbe Giancarlo Danto, fermo al 5,02%, il nome che molti indicano come prossimo a uscire.

I confronti che tornano in puntata

Molto spazio sarà dedicato alle dinamiche tra gli inquilini. Il faccia a faccia tra Guendalina e Moreno non si è chiuso con la scorsa diretta, perché le parole dell’ex inviato di Striscia La Notizia hanno fatto discutere anche fuori dalla casa, dove la madre e il compagno della concorrente le hanno criticate duramente. I due si sono scontrati di nuovo, a tavola, durante una cena.

Sempre con Guendalina al centro, in giardino è arrivato anche un richiamo da Valeria Marini, che l’ha invitata a riflettere sui propri comportamenti. Si tornerà poi sul legame tra Marina La Rosa e Alex Belli. Resta aperto anche il confronto verbale tra Jonathan e il ballerino Andreas, con accuse reciproche.

Le sorprese e i momenti di spettacolo

C’è attesa per la vicenda di Piera Meloni: dopo la visita del fidanzato Gian Marco e il feeling nato nella casa con Alessandro Roncaccia, la giovane ha lasciato il compagno ed è entrata in crisi. Per lei potrebbe arrivare una sorpresa nel corso della diretta. Non è escluso nemmeno l’ingresso di Gianmarco Ciaccia, che potrebbe restare nella casa come ospite per qualche giorno.

All’intrattenimento penserà invece una doppia esibizione: Valeria Marini sarà protagonista di uno spettacolo di ballo insieme ad Alessandro Varsi e Giacomo Gallani, mentre Francesca Manzini curerà una nuova coreografia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI