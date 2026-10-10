Nelle puntate in arrivo di Un Posto al Sole la sintonia tra Greta Fournier e Roberto Ferri si fa sempre più stretta, e qualcuno se ne accorgerà. Con Marina lontana, volata a Londra, l’imprenditore ne approfitta per trascorrere un intero pomeriggio in compagnia della sua ex, anche per dare una spinta al trasferimento a Salerno della figlia Cristina.

La soap va in onda dal lunedì al venerdì e l’appuntamento è fissato per le 20.50; chi vuole recuperarla può farlo su RaiPlay, in diretta, on demand o in streaming.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Raffaele e Diego, un confronto sincero

Lunedì 12 ottobre un incontro fortuito spinge Raffaele a notare quanto Diego appaia sereno e spensierato accanto a Lorenza, e tra padre e figlio si apre un dialogo franco, ma tutt’altro che indolore, sul legame che Diego ha con Ida. Sul versante opposto, incalzata dalle domande di Lollo, Mariella sceglie d’istinto di non svelargli che Sasà e Castrese formano una coppia. La sua decisione suscita il disappunto di Guido, che finisce per interrogarsi sul rapporto, sempre delicato, tra genitori e figli.

Il consiglio di Luca ad Alberto

Martedì 13 ottobre Alberto riceve una richiesta e non sa se accettarla. A orientarlo arriva la conversazione con Luca, che gli offre la prospettiva giusta per compiere la scelta migliore. Intanto Lorenza continua a stupire Diego mettendo in mostra i suoi molti talenti. Raffaele, dal canto suo, si sente inerme e dispiaciuto per la fatica che il figlio vive con Ida, ma qualcosa potrebbe presto cambiare.

Il pomeriggio di Roberto e Greta

Mercoledì 14 ottobre Walter Scala inizia a svolgere con più decisione il ruolo di direttore della radio. Roberto, invece, trascorre un pomeriggio piacevole insieme a Greta, e la complicità tra i due non sfugge a chi li circonda. Quanto ad Anna, i sensi di colpa non le danno tregua. Serena e Filippo, alle prese con la ricerca di una nuova collaboratrice domestica, scelgono invece di rivolgersi a Rosa: entrare nella loro casa, però, si rivelerà tutt’altro che semplice.

Sempre nel corso della settimana Eduardo, che sta per iniziare a scontare la pena, chiede a Clara un ultimo regalo, senza che sia chiaro quale sarà la sua richiesta. Manuela, dal canto suo, sembra ormai presa dal lavoro in radio, eppure il nuovo direttore continua a non convincerla.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI