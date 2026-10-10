Sabato 10 ottobre, su Canale 5 alle 21.20, torna Tu Si Que Vales con la seconda puntata della nuova stagione. Alla conduzione Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

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Il debutto di Canalis e lo streaming su Mediaset Infinity

Per Canalis è una delle novità di questa tredicesima edizione del programma, affiancata da due conduttori che seguono il talent già da diverse stagioni. L’inizio è fissato alle 21.20, subito dopo La Ruota della Fortuna. Lo show si segue anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili i recuperi delle puntate e delle singole esibizioni.

La giuria e la sfida di lipsync

Sul palco si alternano artisti di ogni età, impegnati in discipline diverse con l’obiettivo di stupire ed emozionare il pubblico in studio e a casa, oltre che convincere la giuria. A decidere chi passa alla fase successiva sono Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, che partecipano anche alla sfida di lipsync interpretando grandi nomi della musica italiana e internazionale. In questo caso a decretare il vincitore è Belen Rodriguez.

Gli ascolti della prima puntata

La prima puntata, partita alle 21.22 di sabato 3 ottobre, ha raccolto 3.403.000 spettatori con il 25,5% di share; la parte conclusiva, dopo mezzanotte, si è fermata a 1.584.000 spettatori con il 25,2%. Il prossimo appuntamento è sabato 17 ottobre, sempre alle 21.20.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI