Lo scontro tra Jonathan e Andreas Muller nella casa del Grande Fratello Vip 2026 non si è ancora esaurito. Dopo la puntata che ha lasciato strascichi tra gli inquilini, i due concorrenti si sono ritrovati per un nuovo confronto, con il resto della casa e lo studio pronti a intervenire.

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Da dove nasce lo scontro

Tutto parte dalla catena di inviti imposta dal programma per il compleanno di Giacomo: diversi concorrenti sono rimasti fuori dalla festa e hanno organizzato una serata alternativa. Su questo terreno Jonathan ha contestato ad Andreas di aver usato con leggerezza, in più di un’occasione, un termine omofobo, raccontando che in confessionale il coinquilino gli aveva dato dell’acida. Muller ha respinto la ricostruzione, precisando che il richiamo all’acidità era soltanto ironico e che quella parola l’aveva citata solo per raccontare gli attacchi che subisce ogni giorno sul web. Mesi fa era stato lo stesso Muller a denunciare gli insulti omofobi che gli arrivavano dai suoi haters.

Sulla vicenda è intervenuto anche Danto, secondo cui il ballerino aveva mostrato scarsa voglia di partecipare alla festa, complice la presenza di Jonathan. Andreas non ha apprezzato che quella confidenza arrivasse in puntata, ma non ha nascosto quello che pensa oggi del coinquilino: ha ammesso di provare un’antipatia nei suoi confronti.

Le posizioni dei due concorrenti

Jonathan ha parlato di un fraintendimento e ha messo in fila i passaggi che, a suo dire, hanno pesato sull’accaduto.

c’è stato un equivoco nell’ultima puntata. Non c’è stato il modo e il tempo come avrei voluto e dovuto. E’ un pò una violenza in questa casa scoprire da un giorno all’altro che qualcuno non voglia più vederti e parlarti. “Acida”, la parola al femminile mi ha dato fastidio, non credo minimamente che Andreas sia omofobo. L’errore che ho fatto quando l’ho visto molto risentito gli ho detto che spesso fa battute..

Di segno opposto la lettura di Andreas, che ha messo in dubbio la buona fede del coinquilino.

Jonathan non mi convince, è una contraddizione, io trovo molto la persona contraddittoria. A portare in puntata quel termine è stata proprio lui se pensi che sia così grave non la pronunci. Non mi ispira fiducia, non la trovo sincera e credo che il suo modus operandi è quello di raggirare qualsiasi cosa che provi a raccontargli. Chiudo dicendo, se mi sono permesso di usare la parola acida, perchè è stato lui il primo in casa a farlo. Se posso aver offeso chiedo scusa, ma tutto quello successo dopo è un arrampicarsi sugli specchi.

I commenti in studio e le reazioni del pubblico

Marina La Rosa ha preso posizione ricordando che quello in corso è un gioco, e che usare quella parola per rovinare una persona non è corretto.

dobbiamo ricordarci che questo è un gioco. Rovinare una persona dicendo quella parola non è corretto, in più Jonathan dice che siamo una famiglia, ma non è vero, non siamo in una famiglia. Anche lui si rivolge a se stesso al femminile, lui usa questi giochetti per fare gli sgambetti. Ne ha fatti un paio anche a me, parli con lui, si fa vedere disponibile e poi gira la cosa trovando un modo per ferirti e portare la cosa in serata.

Selvaggia Lucarelli ha sostenuto che le ragioni e i torti siano divisi: la frase di Andreas resta infelice e si poteva risparmiare, e le sue scuse non sono sembrate accorate, anche se è probabile che gli sia sfuggita. Secondo la commentatrice, però, Jonathan ha capito bene cosa stava facendo e ha giocato d’astuzia, lasciando intendere che quella parola fosse offensiva e spingendo il coinquilino in una posizione molto scomoda.

Cesara Buonamici ha invece scelto di salvare Andreas, descrivendo Jonathan come un uomo estremamente intelligente, capace di passare da un registro serio a uno scherzoso e a cui non sfugge nulla: su quella battuta, ha osservato, il registro è stato volutamente cambiato, ed è lì che è stato commesso il passo falso.

Sui social si sono moltiplicati i commenti a difesa di Andreas Muller: in tanti si dicono convinti che sia stato Jonathan a costruire la vicenda in modo strumentale, per mettere in cattiva luce il coinquilino. Quando le telecamere si sono spente, al termine della diretta, l’amarezza di Muller è esplosa in un lungo sfogo con Guendalina Tavassi e Marina La Rosa: il ballerino ha confidato di considerare esagerato il trattamento ricevuto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI