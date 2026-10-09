Tra le novità emerse al New York Comic-Con, appena concluso, spicca una nuova serie televisiva Marvel: si chiama Zodiac e arriverà nel 2028. Le informazioni circolate finora sono poche, ma bastano a far immaginare cosa vedremo sullo schermo.

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Un thriller di spionaggio globale con il marchio Disney+

La serie è stata annunciata nel pomeriggio durante la convention newyorkese e viene descritta come un thriller di spionaggio in live-action destinato a Disney+. Durante la presentazione è stato mostrato un logo che, secondo molti osservatori, suggerirebbe una possibile connessione con l’agenzia S.H.I.E.L.D.; un dettaglio notato dai fan più attenti.

Brad Winderbaum, di Marvel Television, ha chiarito almeno in parte l’atmosfera del progetto definendolo dal palco del NYCC un global spy thriller, e ha lasciato intendere che nel logo siano nascosti più indizi di quanto sembri a prima vista.

“Se siete fan dei fumetti, c’è molto nascosto in quel logo”

Una dichiarazione breve ma carica di significato, che apre scenari interessanti per chi segue da anni le trame dell’universo Marvel e conosce le potenzialità narrative legate a S.H.I.E.L.D. e ai suoi antagonisti storici.

Riprese a Londra nel 2027 e casting imminente

Sul fronte produttivo, la serie entrerà in lavorazione il prossimo anno: le riprese principali cominceranno a Londra nella primavera del 2027. Marvel ha confermato che il casting inizierà nelle prossime settimane, quindi è lecito aspettarsi i primi nomi a breve, anche se al momento non è stato annunciato alcun interprete, sceneggiatore o membro del team creativo.

Sulla trama vige ancora il più assoluto riserbo. Alcuni leak circolati in precedenza avevano descritto uno show dal formato episodico, nello stile di The X-Files, guidato da due o tre personaggi nuovi per il MCU, con un rating TV-MA che lascerebbe spazio a un tono più maturo rispetto ad altre produzioni del catalogo. Sempre secondo queste indiscrezioni, non sarebbe esclusa la possibilità che personaggi già visti nel Marvel Cinematic Universe compaiano come guest star, un elemento che potrebbe legare Zodiac al resto della narrazione condivisa in modo più o meno diretto.

Chi sono gli Zodiac e dove si colloca la serie nel MCU

Per chi non li conoscesse, gli Zodiac sono un gruppo di supercriminali creato da Roy Thomas e Sal Buscema, introdotto per la prima volta in The Avengers #72 nel gennaio 1970. Nella versione cartacea il team è composto da dodici individui con superpoteri ispirati alle dodici figure dello zodiaco occidentale, un concept che si presta a una narrazione corale e piena di colpi di scena, in linea con la struttura tipica di un thriller di spionaggio.

La collocazione temporale non sembra casuale: Zodiac arriverà nel 2028 insieme a titoli come X-Men, Ghost Rider e Black Panther III, parte della cosiddetta Fase 7. Sono progetti che seguiranno Avengers: Secret Wars, il film destinato a rilanciare l’intero MCU e a ridisegnarne gli equilibri. L’annuncio della serie proprio in questo momento sembra rispondere all’idea di costruire lentamente le basi per una nuova era narrativa, con S.H.I.E.L.D. e le sue ombre pronte a tornare protagoniste.

Zodiac non è stata l’unica rivelazione Marvel al New York Comic-Con. Durante l’evento è stato mostrato anche un nuovo trailer di VisionQuest in vista della premiere prevista per il 14 ottobre, oltre a una prima occhiata ai Defenders in Daredevil: Born Again. Un pacchetto di annunci che mostra quanto il gigante di casa Marvel voglia puntare sulla serialità televisiva per accompagnare l’evoluzione del suo universo cinematografico.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI