Rivalità sul campo e giochi di potere ai piani alti delle franchigie: il football americano è da sempre un terreno fertile per il drama televisivo. È su questo doppio binario che si muove The Land, la nuova serie firmata da Dan Fogelman di cui Disney+ ha svelato le prime immagini, con un debutto fissato per il 15 febbraio 2027. Ecco cosa sappiamo.

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The Land, il nuovo drama di Dan Fogelman debutta il 15 febbraio 2027 su Disney+

Disney+ ha diffuso le prime immagini di The Land, serie drama che vede Dan Fogelman, già autore di Paradise e This Is Us, nel triplo ruolo di creatore, executive producer e showrunner. Per Fogelman si tratta di un ritorno al gruppo Disney/Hulu dopo il successo di Paradise, il thriller drammatico lanciato a gennaio 2025 che ha ottenuto 11 candidature ai Primetime Emmy Awards ed è stato rinnovato fino alla terza stagione. Il tempismo del debutto incuriosisce: il 15 febbraio 2027 cade il giorno dopo il Super Bowl LXI, la finale del campionato NFL prevista per il 14 febbraio.

Al centro della storia c’è Danny Roarke, l’allenatore dei Cleveland Browns che, dopo diverse stagioni deludenti, ha un’ultima possibilità per risollevare le sorti della sua squadra. Il suo destino è nelle mani di un quarterback della Ohio State, appena scelto al Draft, la selezione annuale dei migliori talenti del football universitario: è lui il regista dell’attacco, responsabile della conduzione delle azioni e della distribuzione dei passaggi. A complicare tutto è il fatto che il giovane sia suo figlio.

Nel frattempo il proprietario della squadra, Hal Durkin, deve decidere quale delle sue due figlie sia più adatta a prenderne le redini. The Land racconta così la storia di due famiglie, alle prese con sfide e tensioni che si consumano sul campo e nei piani dirigenziali della franchigia NFL, mentre una tifoseria fedelissima pretende una stagione vincente o, in caso contrario, cambiamenti radicali.

Il cast comprende Christopher Meloni, Mandy Moore, Chace Crawford, Sam Corlett, Tanner Zagarino, Chloe Bennet, Bridget Moynahan, William H. Macy e Omar Epps.

Sul fronte produttivo, la serie è creata da Dan Fogelman, affiancato come executive producer da Jess Rosenthal, Kevin Falls e Justin Adler, insieme a David Ellison, Jesse Sisgold e Jason T. Reed per Skydance Sports. The Land è una produzione 20th Television e Skydance Sports. Il progetto era stato avviato da Hulu nell’ottobre 2024, con il supporto di NFL Films per l’utilizzo del marchio ufficiale e dell’ambientazione reale dei Cleveland Browns.

Quando e dove vedere The Land

The Land debutterà il 15 febbraio 2027 in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale, oltre che su Hulu negli Stati Uniti. Al lancio saranno disponibili due episodi, dopodiché la serie proseguirà con un nuovo appuntamento ogni lunedì. Disney+ non ha ancora indicato il numero complessivo di episodi.