Pia Tjelta entra nel cast della seconda stagione di The Day of the Jackal. Per l’attrice norvegese è il primo ruolo in una produzione in lingua inglese, dentro una serie Sky che negli Stati Uniti arriva su Peacock e che tornerà sugli schermi in primavera 2027.

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Il debutto in inglese di Pia Tjelta

Il pubblico di Netflix l’ha vista quest’anno nei panni di Rakel Fauke in Jo Nesbø’s Detective Hole, accanto a Tobias Santelmann e Joel Kinnaman. La serie, prodotta da Working Title, è nata dai romanzi di Nesbø, che l’ha anche creata. Alla sua carriera cinematografica appartiene invece Don’t Call Me Mama, il film di Nina Knag del 2025 con cui ha conquistato il premio come migliore attrice al festival di Karlovy Vary e poi, nel 2026, il riconoscimento agli Amanda Awards. Il prossimo anno sarà anche in The Strain (Grønne Fingre), scritta da Lars Gudmestad e Harald Rosenløw Eeg e diretta da Eva Sørhaug, dove interpreta Karla, una giardiniera costretta a entrare in una rete criminale per salvare il figlio, affidato sul set a Sofia Tjelta, che è sua figlia anche nella vita.

La seconda stagione

Eddie Redmayne torna a interpretare il sicario protagonista, un uomo capace di cambiare identità con disinvoltura e di mettersi al servizio di chi paga cifre molto alte. Le riprese si sono svolte tra Romania, Moldavia e Spagna a partire da febbraio 2026 e la lavorazione è entrata nella fase di montaggio. Sul fronte della scrittura c’è una novità: Ronan Bennett, che ha adattato il romanzo di Frederick Forsyth del 1971 e creato la serie, non firmerà i nuovi episodi, pur restando tra i produttori esecutivi. Il ruolo di scrittore principale passa a David Harrower, già autore di Lockerbie: A Search for Truth.

La prima stagione, con 3 milioni di spettatori nella sola settimana d’esordio, è stata il lancio più rilevante nella storia delle produzioni originali Sky e ha portato a due candidature ai Golden Globe, come migliore serie drammatica e come migliore attore per Redmayne. Meghan Lyvers, managing director delle produzioni scripted original di Sky U.K., ha commentato:

“The Day of the Jackal is a really great example. I’ve just seen a couple of cuts of [season] 2, and it’s going to be fantastic. We can’t wait to bring that back next year.”

Le new entry e i ritorni

Insieme a Tjelta arrivano Matt Bomer, Pablo Schreiber e Weruche Opia. Bomer avrà un ruolo ricorrente e sarà il nuovo antagonista della serie. Sui personaggi degli altri due non è stata comunicata alcuna informazione, così come resta ignoto il ruolo dell’attrice norvegese. Della prima stagione tornano invece Úrsula Corberó, di nuovo nei panni di Nuria, la moglie del sicario, Charles Dance nel ruolo del miliardario Timothy Winthrop da cui partono gli incarichi, ed Eleanor Matsuura, che riprende il personaggio di Zina Jansone, l’intermediaria.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI