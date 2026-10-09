Dal 12 al 16 ottobre torna su Rai Uno Il Paradiso delle Signore. Al centro delle puntate ci sono la famiglia Puglisi e le difficoltà di Concetta, che finiranno per restituire al grande magazzino milanese il suo significato più autentico, mentre sulla GMM si profilano due strategie ad alto rischio.

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Una lettera di Agata e i prototipi scomparsi

Una lettera di Agata raggiunge la casa dei Puglisi e Ciro decide di metterla da parte, senza farne parola con la moglie. Concetta, dal canto suo, è costretta ad ammettere con il marito di aver perso i prototipi di Botteri. Le Veneri notano quello che sta accadendo e si organizzano per aiutarla senza farsi vedere. Elisa, una volta scoperto il loro piano, sceglie di scendere in campo in prima persona, e il gruppo centra l’obiettivo: gli abiti di Botteri sono al sicuro e il Paradiso riscopre la propria anima di famiglia.

Due scommesse per risollevare la GMM

Per salvare la GMM Iacopo gioca l’ultima carta e propone di puntare su un prêt-à-porter più popolare, ben sapendo che una scelta del genere porterebbe a un contrasto con il Paradiso e rischierebbe di incrinare il legame tra Odile e Matteo. Anche Odile intravede una possibile soluzione, ma il suo progetto si rivela ancora più rischioso di quello proposto dal collega, tanto che i Corsi le remano contro.

Paternità, segreti e alleanze

Umberto vorrebbe rendere pubblica la paternità di Odile, ma l’idea non trova d’accordo gli altri familiari. Riccardo, dal canto suo, si rende conto di aver detto a Diana più del necessario e la prega di mantenere il massimo riserbo. Lia, invece, è decisa a ritrovare suo padre a qualsiasi costo e per riuscirci chiede aiuto a Matteo.

La tensione tra Adelaide e Carla, intanto, è pronta a deflagrare: Carla coglie Diana in Caffetteria mentre dovrebbe essere all’università e, incalzandola, si fa rivelare un segreto che può tornarle utile contro Adelaide. Marta mette da parte i contrasti con la contessa e le chiede un aiuto per Riccardo, ma Adelaide, prima di muoversi, vuole vederci chiaro perché teme una ricaduta del ragazzo nella droga. La decisione è difficile e coinvolge la stessa Marta: sottoporre Riccardo a un test antidroga che sciolga ogni dubbio. Il test lo scagiona, ma qualcosa continua a non tornare.

Barbara, poi, continua a studiare tra i tavoli della caffetteria e Johnny le prospetta una sistemazione più congeniale alle sue attività.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI