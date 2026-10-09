Il panel di Marvel Television al New York Comic-Con ha sciolto due nodi che gli appassionati aspettavano da mesi: il futuro degli zombie più celebri del MCU e la data ufficiale della seconda stagione di Spider-Man di quartiere. Il franchise animato sui non-morti cambia formato.

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Marvel zombies: addio stagioni, spazio a tre speciali

Il progetto animato che l’anno scorso ha debuttato su Disney+ con quattro episodi non tornerà sotto forma di stagione tradizionale. Marvel Television ha scelto tre speciali da due parti ciascuno, ognuno con un titolo proprio, che arriveranno uno all’anno a partire dal prossimo Halloween. Il primo appuntamento è fissato al 2027 con Marvel Zombies: The Winter Soldier, seguito nel 2028 da The Fist of Khonshu e nel 2029 da The Last Guardian, quest’ultimo riconoscibile già dal font scelto per il logo, lo stesso dei Guardians of the Galaxy.

Il primo speciale ruota attorno a Bucky Barnes, il cui destino era rimasto sospeso: nella serie originale veniva scagliato lontano da Wanda Maximoff e di lui non si vedeva più nulla, lasciando aperta la domanda se fosse sopravvissuto all’epidemia. The Fist of Khonshu, in arrivo per Halloween 2028, sposta invece l’attenzione su Danny Rand e sulla sua avventura tra gli zombie, con la possibilità concreta di veder comparire altri membri dei Defenders. Chiude la trilogia The Last Guardian nel 2029, che dovrebbe seguire un membro sopravvissuto dei Guardiani della Galassia.

A garantire continuità di stile e tono c’è la regia di Bryan Andrews, già al timone della serie originale e di diversi episodi di What If…?. Quel progetto animato è stato il primo show Marvel TV-MA della casa, nato come spin-off proprio di What If…? e distribuito in quattro episodi nel 2025. La trama portava in un mondo distopico dove gli Avengers vengono travolti da un’epidemia zombie, mentre un gruppo di sopravvissuti, nel tentativo di salvare il proprio mondo, scopre la chiave per porre fine ai super-eroi non-morti.

Il cast vocale della serie originale era un piccolo raduno di volti del MCU: Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani e Dominique Thorne hanno prestato la voce ai rispettivi personaggi. Lo show ha inoltre portato Blade nell’universo cinematografico, doppiato da Todd Williams. Alla creazione troviamo Bryan Andrews e Zeb Wells, con la produzione esecutiva affidata a Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews e Zeb Wells, mentre Danielle Costa e Carrie Wassenaar figurano come produttrici.

Your friendly neighborhood spider-man: la stagione 2 arriva a gennaio 2027

Cambiamo registro e passiamo al quartiere più chiacchierato di New York. La seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man tornerà su Disney+ con una data ufficiale: 13 gennaio 2027. La notizia raddrizza il calendario, visto che l’anno scorso, sempre al New York Comic-Con, era stato indicato un lancio per l’autunno 2026 che la serie non riuscirà a rispettare.

Il nuovo ciclo di episodi allargherà l’universo della serie, mettendo Peter Parker di fronte a vecchie conoscenze e a un volto inedito e piuttosto temuto, Venom. Tra le new entry troviamo anche Gwen Stacy, Lizard e Rhino, mentre tornano Nico Minoru, Harry Osborn, Doctor Octopus, Camaleonte, Scorpione e Finesse. Il cast vocale conferma Hudson Thames nei panni di Peter Parker insieme a Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox, con l’aggiunta di Josh Keaton come Eddie Brock e Ettore Ewen come Bulldozer.

La serie racconta il percorso di Peter verso il ruolo di Spider-Man all’interno del MCU, ma in una linea temporale alternativa in cui la sua origine passa dalla mentorship di Norman Osborn, l’uomo dietro la Oscorp nonché alter ego del nemico Green Goblin, al posto di Tony Stark. La prima stagione, composta da dieci episodi, è arrivata sulla piattaforma l’anno scorso e ha raccolto recensioni positive per azione, commedia, nostalgia e stile di animazione, portando a casa anche un Children’s and Family Emmy Award per la direzione vocale.

Per chi non vuole arrivare impreparato al debutto, il divario tra le due stagioni sarà colmato da uno speciale a fumetti previsto per dicembre. Mentre la seconda stagione scalda i motori, una terza è già in sviluppo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI