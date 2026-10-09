Al Grey Sloan Memorial Hospital è di nuovo emergenza. Negli Stati Uniti la stagione 23 di Grey’s Anatomy debutta il 15 ottobre 2026, mentre in Italia arriverà più avanti su Disney+: il trailer ufficiale mostra un incidente aereo, nuovi arrivi in corsia e amori che si intrecciano.

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Un incidente in pista e un reparto per i pazienti vip

Nel trailer due aerei si scontrano sulla pista e l’ospedale si trova davanti a un’emergenza di massa, con molte vittime da soccorrere, mentre chirurghi e specializzandi finiscono sotto pressione come raramente accade. Ad agitare la corsia arriva anche un reparto riservato ai pazienti vip, presentato da Catherine Fox e Richard Webber. È proprio questa struttura a portare in scena Seth Norton, il chirurgo diventato imprenditore interpretato da James Wolk, proprietario di Olympic Regent Health, centro di lusso dove ci si cura pagando di tasca propria. Arrogante e attento soprattutto ai profitti, Norton arriva al punto da rischiare lo scontro con Meredith Grey.

Amori incrociati e sospetti in corsia

Le complicazioni sentimentali non risparmiano nessuno. Jules Millin e Winston Ndugu sembrano sempre più vicini, ma Ben Warren mette in guardia Winston dopo averli sorpresi insieme. Simone Griffith potrebbe invece vivere nuovi momenti romantici con Lucas Adams, come lascia intuire una scena del trailer. La situazione più delicata riguarda Amelia Shepherd, Toni Wright e Cass Beckman: dopo una notte passata con Cass, Amelia ammette di aver sbagliato, ma i sentimenti per Toni non si sono spenti, e si profila così un nuovo triangolo amoroso. C’è poi la storia di Jo Wilson e Atticus “Link” Lincoln. Dopo l’infortunio alla spalla rimediato nel finale della stagione 22, Link sembra continuare a fare affidamento sugli antidolorifici, e la moglie comincia a sospettare.

Chi arriva e chi saluta il Grey Sloan

Accanto a James Wolk, il cast si allarga con Sarah Levy, che veste i panni di Corrie Witty, futura mamma che porta con sé il peso di un parto traumatico. Ci sono poi Martin Martinez, che interpreta Charlie, e Trevor Tordjman, che è Thomas. Sul fronte delle partenze non ci saranno Kevin McKidd e Kim Raver: Owen Hunt e Teddy Altman hanno preso la strada di Parigi nel finale della stagione precedente. Torna invece Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey, pronta a gettarsi nel caos insieme a Chandra Wilson e James Pickens Jr., affiancati da molti volti storici e da altri più recenti. Per Chandra Wilson c’è anche una novità, perché Miranda Bailey viene ammessa a un programma di master universitario. La stagione è la quarta firmata dalla showrunner Meg Marinis.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI