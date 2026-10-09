Dal 10 al 16 ottobre Forbidden Fruit porta nuovi equilibri in famiglia e in azienda. La dizi turca resta su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel fine settimana alle 15:30, con gli episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Sahika si proclama signora presidente

Hasan Ali prova a convincere Sahika a chiudere il matrimonio e le fa recapitare dal suo legale proposte economiche generose, ma lei non cede e rispedisce al mittente ogni offerta, continuando a tormentare il marito. In casa recita la parte della moglie devota con entusiasmo e si vanta di piatti elaborati che in realtà escono dalla cucina della servitù. In azienda pretende di essere chiamata “signora Presidente”, impartisce ordini e prende iniziative autonome che rischiano di mandare fuori di testa Hasan Ali.

Decisa a costruirsi una vera immagine pubblica, organizza con il marito un servizio fotografico destinato a una rivista. Lui reagisce con fastidio, ma lei non si scoraggia: si dedica allo shopping di lusso con Ender, alla quale regala un paio di orecchini, e chiede a Mahmut di far uscire sue pagine sulle riviste di moda.

La trappola per Mert e il divorzio da Zehra

Ender e Caner stanno per lasciare la vecchia casa e commentano il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali, quando arriva Yildiz con una notizia fresca: Zehra ha deciso di separarsi da Mert. È proprio la situazione disperata della ragazza a diventare l’occasione che il presidente aspettava. Lasciata dal compagno e privata delle sue quote, Zehra si rivolge a lui in cerca di aiuto, e Hasan Ali sfrutta la sua fragilità per attirare Mert in una trappola.

Dopo averlo minacciato pesantemente, lo ricatta facendo leva sul figlio che tiene nascosto e lo obbliga a firmare la cessione delle quote. Rassicura poi Zehra, promettendole che sarà lui a occuparsi della gestione. Mert si dichiara pentito e chiede all’ex un’altra possibilità. Zehra, intanto trasferita alla villa, ne parla con Cansu, che non perde l’occasione per fare paragoni scomodi.

Il ricatto ai danni di Çagatay

Çagatay si trova ad affrontare un problema serio: Cansu lo ricatta per un milione di lire, puntando su una foto in cui si vede lei che lo bacia senza il suo consenso. L’uomo la affronta con durezza; lei nega ogni accusa, ma continua a cercarlo e a provocarlo. Temendo le conseguenze, Çagatay chiede in segreto a Sedai di procurargli degli uomini in grado di occuparsi del ricatto. Nelle stesse puntate Mahmut confida a Sedai di essere innamorato di Cansu.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI