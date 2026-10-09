Luca Argentero torna a vestire i panni del dottor Andrea Fanti: giovedì 15 ottobre 2026 la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani approda su Rai1 con la sua terza puntata, carica di tensione, nuovi arrivi e verità che chiedono di essere finalmente svelate.

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Doppio appuntamento su Rai1

La serata si apre alle 21:30 con l’episodio intitolato Samaritani, che dura circa 60 minuti. Alle 22:30 segue Era mio padre. Entrambi andranno in onda subito dopo il game show Affari Tuoi, come ormai da tradizione per la rete ammiraglia. La quarta stagione è composta da 16 episodi, distribuiti in 8 puntate in prima serata, un formato che permette agli autori di dosare con calma i colpi di scena e di far respirare ogni singola storia.

Chi non riuscisse a seguire la diretta può recuperare gli episodi in streaming su RaiPlay, dove vengono caricati puntualmente. La quarta puntata è attesa per giovedì 22 ottobre, sempre su Rai1 e sulla piattaforma, anche se la programmazione potrebbe subire variazioni dell’ultimo minuto.

Samaritani: un trapianto e un segreto che riaffiora

Nel primo episodio della serata, Giulia e Damiano si dedicano al delicato caso di un paziente in attesa di un trapianto di rene, una situazione che mette alla prova non solo le loro competenze cliniche ma anche la capacità di gestire l’emotività che accompagna ogni attesa. Intanto l’arrivo di Claudia mette in seria difficoltà Cesconi, che ha tenuto nascosti i suoi trascorsi con la radiologa: un passato che torna a bussare alla porta proprio nel momento meno opportuno.

Andrea, dal canto suo, cerca come può di riprendersi, ma suo malgrado finisce affidato alle cure di Lidia, la dottoressa a gettone con cui non corre affatto buon sangue. Un rapporto complicato, il loro, che promette scintille e che permetterà di scoprire nuovi lati di entrambi i personaggi.

Era mio padre: il ritorno di Federico

Il secondo episodio cambia registro e mette al centro il reparto intero. Il ritorno di Federico manda in crisi l’equilibrio dell’Ambrosiano: Lin resta profondamente turbata nel vedere le condizioni dell’amico, mentre Martina, ancora scossa dall’aggressione subita, fatica a stargli vicino. Doc cerca con tutte le sue forze di arrivare a una soluzione, ma deve fare i conti con Giulia e Campigli, che temono che la sua vicinanza a Federico possa far riemergere il segreto custodito così a lungo.

Un intreccio che tiene insieme il piano professionale e quello personale, e che conferma come la serie continui a parlare di temi di attualità senza rinunciare al mistero e alla suspense che l’hanno resa un appuntamento fisso per il pubblico italiano.

Cast, nuovi ingressi e una sorpresa di famiglia

Nel cast ritroviamo i protagonisti che ormai conosciamo bene: Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli e Marco Rossetti. La vera novità di questa stagione ha però un sapore speciale, perché accanto al primario più amato della televisione arriva Cristina Marino, nella vita moglie di Luca Argentero, nei panni della dottoressa Lidia Morganti. Un ingresso diverso dal solito, che aggiunge un elemento di curiosità e che si vedrà all’opera proprio negli episodi del 15 ottobre, quando la dottoressa si trova a dover gestire Andrea.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI