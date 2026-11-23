Stasera su Rai 3 torna Lo Stato delle Cose. Massimo Giletti conduce la puntata di lunedì 23 novembre in prima serata, alle 21.15, e tra gli ospiti c’è Francesca Fagnani, che racconta il ritorno di Belve. La serata prosegue poi sul caso di Gianni De Gennaro e sugli sviluppi del delitto di Garlasco.

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Francesca Fagnani presenta la nuova stagione di Belve

La puntata si apre con l’attesa per il ritorno del programma di interviste più diretto della televisione italiana: Fagnani siede accanto a Giletti per raccontare le novità e le sorprese della nuova stagione, che riparte domani su Rai 2. Nel racconto entra il meccanismo che ha reso riconoscibile il format, quello delle interviste senza troppi filtri, insieme alle aggiunte studiate per questa edizione, come lo spazio chiamato Belve in prova, dove a rispondere alle sue domande sono persone comuni. Le puntate si possono recuperare anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Il caso De Gennaro e l’inchiesta della procura di Caltanissetta

La trasmissione dedica ampio spazio alla vicenda di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia e dei Servizi trovato senza vita sabato 21 novembre nella sua villa di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto, all’età di 78 anni. Intorno alle 9 hanno dato l’allarme gli inservienti della casa; accanto al corpo sono stati trovati biglietti destinati ai familiari. De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, e i magistrati avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari, respinti dal gip. Il 1° dicembre avrebbe dovuto comparire davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta.

Gli approfondimenti della puntata ricostruiscono i principali capi di accusa contestati dalla procura siciliana, mentre sull’accaduto si sono mossi altri fronti: la procura di Grosseto e la Dda di Firenze hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta profondamente scioccata dalla notizia, e Manfredi Borsellino ha commentato così:

Se n’è andato un altro pezzo di verità.

Garlasco, i legali di Sempio e Stasi in studio

La parte finale della serata è dedicata al delitto di Garlasco, con i destini di Andrea Sempio e Alberto Stasi che continuano a intrecciarsi. In studio si confrontano Angela Taccia e Antonio De Rensis, i legali dei due uomini, chiamati a raccontare come vivono questo momento di attesa e che cosa si aspettano. Si torna anche sui passaggi sbagliati delle prime indagini del 2007, con la testimonianza dell’allora comandante dei carabinieri di Vigevano, Gennaro Cassese. La puntata propone inoltre l’intervista all’ex maggiore Maurizio Pappalardo, un uomo al centro del giallo legato al fascicolo su Sempio del 2017, e vede in studio anche Pino Rinaldi, giornalista e conduttore di Ignoto X.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI