Mercoledì 7 ottobre Rai 2 ha mandato in onda il debutto di Patù, nuovo appuntamento di prima serata condotto da Roberto Inciocchi. Nella stessa giornata sono arrivate altre due notizie dal mondo Rai: la sospensione di Sigfrido Ranucci e le novità sul prossimo Festival di Sanremo.

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Patù, il nuovo talk di Rai 2 firmato da Roberto Inciocchi

Il programma, sottotitolato La Passione delle Idee, va in onda il mercoledì sera dalle 21.20 ed è visibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Il nome non è casuale: Patù è un piccolo comune salentino, un pezzo d’Italia al confine della terra, simbolo di tradizione, riti e miti, scelto come parte per il tutto in rappresentanza dei quasi 8 mila comuni italiani e della storia di popoli e culture incrociatisi per millenni. Il richiamo è al greco pathos, la passione, l’emozione intensa, quella che Inciocchi cercherà raccontando la politica, la realtà italiana e i fatti internazionali, con il contributo degli inviati e dei corrispondenti Rai sul campo.

Alla guida c’è un volto noto al pubblico. Inciocchi ha lavorato vent’anni a Sky TG24, dal 2003 al 2023, prima di passare alla Rai, dove ha condotto per tre stagioni Agorà su Rai 3. La collocazione scelta per il debutto è impegnativa: una fascia oraria lunghissima, dalle 21.20 all’una di notte, in diretta concorrenza con colossi come Affari tuoi e La Ruota della Fortuna. Lo stesso conduttore ha commentato la sfida con ironia:

È una sfida, al punto che qualcuno mi ha chiamato kamikaze.

Come è costruita la trasmissione

Ogni puntata si apre con un breve film. Il confronto in studio è affiancato da reportage, servizi, collegamenti con inviati e corrispondenti, immagini, grafiche e contributi proiettati su grandi schermi, con un linguaggio pensato per essere comprensibile a tutti e con l’obiettivo di offrire un racconto corale del mondo e un’informazione credibile, approfondita e veloce. Non mancano gli approfondimenti sulle forme e sui linguaggi dell’era digitale, gli ospiti chiamati a commentare i fatti e, quando possibile, la chiave dell’ironia per leggere il presente. Lo spazio dedicato all’intelligenza artificiale sarà presente in media una puntata su tre, segno di quanto il tema sia centrale nell’agenda del programma.

La prima puntata, dal Salento ad Alan Turing

L’esordio parte dal Salento, con un filmato di circa 15 minuti dedicato al territorio e agli ulivi secolari scomparsi a causa della Xylella, l’epidemia che ha devastato oltre 20 milioni di ulivi. Nel reportage compare anche l’attrice premio Oscar Helen Mirren, che da anni possiede una casa in Puglia. Nell’anniversario degli attacchi terroristici del 7 ottobre, collegamenti e testimonianze ripercorrono quella giornata e le sue tragiche conseguenze, con Paolo Mieli, Francesco Borgonovo e Claudia Fusani in studio.

Segue il confronto politico, che vede protagonisti Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, e Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito Democratico, insieme a Peter Gomez e Pietro Senaldi. Sul fronte dell’intelligenza artificiale arriva un esperimento televisivo d’impatto: Inciocchi si confronta con Alan Turing, uno dei padri dell’intelligenza artificiale, in un’intervista impossibile realizzata attraverso due avatar, pensata per mostrare quanto sia ormai sottile il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Ne discutono Stefano Zecchi, Manuela Moreno, Gualtiero Carraro e Gianandrea Gaiani.

Spazio poi alla cronaca, con la testimonianza esclusiva di Silvia Gaggini, madre del piccolo Daniele, che per la prima volta racconta la perdita del figlio; in studio Anna Maria Giannini, Daniele Bocciolini e Riccardo Bocca. Il focus finale è dedicato alle ultime vicende giudiziarie che riportano al centro dell’attenzione la strage di via D’Amelio e l’uccisione di Paolo Borsellino e di cinque uomini della sua scorta, con l’intervista di Inciocchi al magistrato antimafia Nino Di Matteo, che ha firmato alcune delle più importanti inchieste sulle stragi di Capaci e via D’Amelio. Un aggiornamento sul caso Garlasco non è escluso, ma il conduttore intende occuparsene soltanto quando emergono elementi realmente significativi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI