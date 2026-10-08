Il 29 ottobre 2026 arriva su Netflix Noi, un po’ meglio, la nuova commedia sentimentale diretta da Daniele Luchetti con Elio Germano e Maria Chiara Giannetta protagonisti. La pellicola sbarcherà in esclusiva sulla piattaforma dopo il passaggio alla Festa del Cinema di Roma.

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Un debutto romano prima dell’arrivo in streaming

Prima di approdare sul catalogo Netflix, Noi, un po’ meglio verrà presentato in anteprima alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Grand Public. Il pubblico della capitale potrà così vedere il film in sala prima della distribuzione digitale, mentre il festival conferma il proprio ruolo nel calendario autunnale del cinema italiano.

L’annuncio ufficiale è arrivato da Netflix lo scorso 25 settembre, insieme al poster, alle prime immagini e a una clip che ha già iniziato a circolare. La produzione è firmata Lucky Red, mentre la sceneggiatura porta le firme di Enrico Audenino, Davide Lantieri e Serena Patrignanelli, con la collaborazione dello stesso Luchetti. La finestra scelta per il debutto non sembra casuale: nel palinsesto di ottobre 2026 della piattaforma troviamo anche Lupin Parte 4 (23 ottobre), The One About Matthew Perry (27 ottobre) e Beat Luke Littler (30 ottobre), un calendario fitto in cui la commedia italiana si ritaglia il proprio spazio.

Simone e Lucia, due opposti che si attraggono

Al centro della storia ci sono Simone (Elio Germano) e Lucia (Maria Chiara Giannetta), due persone profondamente diverse. Lui è un uomo strutturato, con un forte senso della famiglia; lei è indipendente, allergica alle convenzioni e da sempre contraria alla maternità. Nonostante le distanze caratteriali, i due hanno costruito un rapporto solido, in cui ogni contrasto diventa l’occasione per una trattativa continua e divertente.

Quando decidono di affrontare insieme il percorso dell’adozione di un bambino, le loro divergenze più profonde finiscono sotto la lente. La coppia deve fare i conti con ostacoli, paure e desideri, provando a capire se sia possibile restare fedeli a sé stessi e, allo stesso tempo, diventare un po’ migliori. Il film affronta con ironia e sensibilità le dinamiche di coppia e l’importanza della crescita personale.

Accanto ai due protagonisti il cast corale comprende Anna Bonaiuto, Ilaria Spada, Caterina Guzzanti, Dajana Roncione, Jacopo Olmo Antinori, Francesca Romana De Martini e Filippo Nigro. Volti che danno spessore a una storia che parla di legami, scelte e piccoli cambiamenti quotidiani.

La quinta volta di Luchetti e Germano

Per Daniele Luchetti ed Elio Germano questo è il quinto lavoro insieme, un sodalizio che negli anni ha prodotto risultati significativi e che continua a rinnovarsi. Il regista ha alle spalle titoli come Confidenza, Mio fratello è figlio unico e La nostra vita, opere in cui ha spesso indagato le fragilità e le contraddizioni degli affetti familiari: un terreno che torna anche in questa nuova commedia.

Per Germano si tratta di un altro ruolo da protagonista in un film italiano destinato a un pubblico ampio. Maria Chiara Giannetta conferma intanto la propria capacità di cambiare registro misurandosi con un personaggio lontano dagli stereotipi della maternità. La combinazione tra la scrittura, la regia e l’intesa dei due interpreti è uno degli elementi su cui si concentra l’attesa dei fan.

Chi ha apprezzato il cinema italiano più recente e le commedie capaci di sorridere senza rinunciare alla profondità troverà in Noi, un po’ meglio un appuntamento da non perdere. Lo stesso giorno la storia di Simone e Lucia arriverà nelle case di tutti gli abbonati Netflix, dopo il debutto romano in anteprima.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI