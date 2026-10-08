Amazon MGM ha chiuso un altro tassello per il filone delle romance da classifica che alimenta lo streaming: Julio Peña entra nel cast di Throttled, l’adattamento del primo libro della serie Dirty Air di Lauren Asher. L’attore spagnolo si aggiunge a Josh Heuston e Nicole Wallace, già annunciati nelle scorse settimane, completando il terzetto protagonista di una produzione attesa per Prime Video.

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Chi interpreterà Julio Peña

Nella trasposizione cinematografica Peña vestirà i panni di Santi Alatorre, il fratello maggiore di Maya, la protagonista affidata a Nicole Wallace. È lui a introdurre la sorella nel circuito della Formula 1, ambiente che fa da sfondo a una storia di rivalità sportiva e passioni proibite: Maya si ritrova coinvolta in una relazione ad alto rischio con Noah Slade, compagno di squadra e rivale più agguerrito del fratello, interpretato da Josh Heuston.

Classe 1996, 26 anni, Julio Peña è diventato un volto noto al pubblico internazionale grazie al ruolo di Ares Hidalgo nella trilogia Through My Window, l’adattamento Netflix dei romanzi di Ariana Godoy, il cui primo capitolo aveva totalizzato 68 milioni di visualizzazioni nelle prime due settimane dal debutto sulla piattaforma nel febbraio 2022. Il suo percorso attraversa anche altri generi: lo abbiamo visto in The Captive, il dramma ambientato nel Cinquecento diretto da Alejandro Amenábar e presentato al Toronto International Film Festival, e nella serie Berlin, lo spin-off di Money Heist. Prossimamente sarà tra i protagonisti della serie ancora senza titolo legata a Talk to Me, il film horror rivelazione di A24. Peña vive a Madrid ed è rappresentato da Anonymous Content, YouRock Talent Partners e Jackoway Austen Tyerman.

I tre attori hanno annunciato l’ingresso nel cast attraverso un video condiviso sui social, un modo per scaldare l’attesa di un pubblico che segue con attenzione ogni aggiornamento sul progetto. Nicole Wallace è reduce dal successo della trilogia Culpa Mia, e la combinazione di questi profili sta alimentando non poche aspettative.

Una macchina da bestseller dietro il progetto

La spinta narrativa arriva da un fenomeno editoriale di proporzioni notevoli: Lauren Asher ha venduto oltre cinque milioni di libri in tutto il mondo e la serie Dirty Air è stata tradotta in 14 lingue. Oltre a Throttled, pubblicato nel 2020, il ciclo comprende Collided e Wrecked, usciti nello stesso anno, e Redeemed, arrivato nel 2021. Un bacino di lettori già ampio e affezionato, che Amazon MGM conta evidentemente di trasformare in spettatori.

La sceneggiatura è firmata da Melissa Osborne, che ha alle spalle adattamenti come My Fault: London e My Oxford Year, mentre la regia è affidata a Nzingha Stewart, nota al grande pubblico per il lavoro su Daisy Jones & the Six. Tra i produttori figurano Max Handelman ed Elizabeth Banks di Brownstone Productions, Jennifer Gibgot e Andrew Panay di Ethea Entertainment, recentemente al lavoro su The Last Sunrise, adattamento per Prime del romanzo di Anna Todd, insieme a Garrett Grant. Alison Small di Brownstone e la stessa Asher figurano come produttrici esecutive. Amazon MGM ha acquisito i diritti mondiali del progetto e lo distribuirà in streaming su Prime Video in oltre 240 Paesi. Al momento non è stata comunicata alcuna data di uscita.

Josh Heuston, il rivale in pista

Se Peña porta con sé la popolarità delle produzioni spagnole, Josh Heuston arriva da un momento altrettanto felice. L’attore australiano è stato protagonista di Off Campus, che nei primi 12 giorni ha attirato 36 milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando la terza stagione debutto più vista di sempre su Prime Video, preceduta solo da The Lord of the Rings: The Rings of Power e Fallout. Nel suo curriculum compaiono anche Heartbreak High, Dune: Prophecy e il thriller horror Dangerous Animals.

Nel film sarà Noah Slade, il pilota spietato e talentuoso che si contende la pista con Santi Alatorre e che finirà per intrecciare con Maya una relazione tanto intensa quanto scomoda, considerati gli equilibri familiari e sportivi in gioco. Un intreccio che mescola velocità, ambizione e sentimenti, la miscela che ha reso i romanzi di Asher un caso editoriale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI