Basta una scena recitata per far vacillare, almeno per qualche istante, gli equilibri della Casa del Grande Fratello Vip. È quanto è accaduto tra Marina La Rosa e Alex Belli, da settimane protagonisti di confronti, frecciate e provocazioni in questa edizione del reality di Cinecittà. Dopo l’ennesimo battibecco, i due si sono ritrovati al centro di una scena decisamente più romantica, ma soltanto per esigenze di copione.

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Il bacio nella soap del GF Vip

La scena è andata in onda durante le riprese della soap improvvisata dai concorrenti, un gioco nel gioco in cui gli inquilini sono chiamati a interpretare personaggi e situazioni da fiction, con momenti volutamente sopra le righe. Nella cucina della Casa, davanti a Giulia Provvedi che fingeva di avere una telecamera tra le mani, Marina e Alex hanno messo da parte le tensioni e si sono calati in due personaggi da melodramma, scambiandosi battute sui motivi della loro distanza tra sguardi intensi e un finale da fiato sospeso.

Già nei giorni precedenti avevano inscenato una soap romantica, sfiorando appena il contatto. Questa volta il bacio è stato reale, almeno all’interno della scena prevista dal copione: i due si sono lasciati andare a un momento di apparente passione davanti alle telecamere, sorprendendo gli altri concorrenti e alimentando ancora una volta la curiosità del pubblico. Al termine della scena gli altri inquilini presenti sul set hanno applaudito e si sono complimentati con i due protagonisti.

La complicità mostrata durante la recitazione non sembra però riflettere il rapporto quotidiano tra Marina e Alex. Nelle ultime settimane i due sono stati protagonisti di numerosi scontri, e la stessa trasmissione ha raccontato più volte le tensioni tra loro, con accuse reciproche e battute al vetriolo. Alex Belli aveva recentemente puntato il dito contro Marina, mettendo in dubbio la sua sincerità nei confronti degli altri abitanti della Casa, un elemento che alimenta una situazione già piuttosto tesa e che impedisce di considerare la scena della fiction come una vera svolta nel loro rapporto.

Nei giorni scorsi, però, non sono mancati nemmeno momenti di tregua. Durante le prove del duetto Non Amarmi, Alex Belli aveva confidato a Marina una parte più fragile di sé, mentre lei aveva ammesso di aver notato un lato dell’attore diverso da quello mostrato abitualmente tra le mura della Casa.

Dopo il bacio arriva la reazione di Marina La Rosa

Il colpo di scena vero è arrivato quando la scena è terminata. Dopo aver interpretato il bacio con Alex, Marina La Rosa ha deciso di commentare il momento a modo suo, trasformando in pochi secondi l’atmosfera romantica appena costruita in una gag ironica.

“Posso fare anche questo?”

Ha domandato prima di prendere la giacca di Alex Belli e utilizzarla per pulirsi platealmente la bocca, mimando subito dopo anche un conato di vomito. Il gesto ha riportato il rapporto tra i due sul terreno abituale della provocazione: nessuna svolta sentimentale, almeno per quanto mostrato in questa occasione. Il bacio apparteneva alla soap, mentre la reazione di Marina ha sottolineato ancora una volta il tono ironico e conflittuale che caratterizza la loro relazione televisiva.

A complicare ulteriormente il quadro c’è anche quanto accade fuori dalla Casa. Stando a quanto riportato da alcune fonti, Delia Duran, compagna di Alex Belli, sarebbe andata su tutte le furie dopo aver visto la scena e sarebbe pronta a un confronto di fuoco in diretta, un dettaglio che aggiunge pathos a una dinamica già seguitissima dal pubblico.

Alex e Marina continuano a essere tra i protagonisti delle dinamiche più movimentate di questa edizione del Grande Fratello Vip, alternando discussioni, battute e momenti nei quali sembra emergere una curiosa complicità, come accaduto proprio durante le prove della soap e del duetto. Il bacio è quindi l’ennesimo capitolo di una relazione televisiva difficile da decifrare: per qualche secondo i due hanno recitato come una coppia, salvo poi tornare immediatamente alla loro consueta ironia, in un continuo passaggio tra rivalità e complicità che rende la loro dinamica una delle più osservate nella Casa di Cinecittà, dove alleanze, discussioni e provocazioni si susseguono quotidianamente.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI