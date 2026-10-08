Da domani sera, venerdì 9 ottobre, Rai 2 porta in prima serata Estranei, la nuova serie crime diretta da Cosimo Alemà, che racconta come una convivenza quotidiana di provincia possa trasformarsi in una spirale di sospetti. Quattro appuntamenti per un totale di otto episodi, disponibili anche su RaiPlay.

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La scomparsa di Camilla e Manraj a Correggio

La vicenda è ambientata a Correggio, paese della pianura emiliana che ospita una delle più grandi comunità sikh d’Italia e d’Europa. Una presenza che dura da decenni e che si è integrata nel territorio senza perdere il proprio patrimonio culturale: italiani e sikh fanno ormai parte dello stesso tessuto sociale, si incrociano ogni giorno, collaborano, a volte discutono, più spesso convivono e basta.

Poi arrivano sparizioni che nessuno riesce a spiegare. I due ragazzi scomparsi sono Camilla e Manraj, giovani innamorati la cui relazione assume subito i contorni di una sorta di Romeo e Giulietta di provincia. Quando di loro non rimane più traccia, le differenze tra le rispettive comunità smettono di essere uno sfondo e diventano parte dell’indagine, costringendo persone che fino a quel momento avevano condiviso lo stesso paese a confrontarsi con sospetti e diffidenze reciproche. È su questa dinamica che la serie costruisce la propria tensione.

Laura Macchi, Bisan e una scia di morti misteriose

A occuparsi del caso è Laura Macchi, carabiniera negoziatrice del comando provinciale tornata a Correggio per assistere il padre malato. Il ritorno a casa coincide con un’indagine complicata, che lei accetta anche per fuggire dai ricordi del passato che tornano a farle visita. Al suo fianco c’è Bisan, cugino di Manraj, anche lui rientrato dopo aver trascorso diversi anni nella Legione straniera: due percorsi di ritorno, due sguardi diversi sullo stesso territorio.

La sparizione dei due ragazzi è solo l’inizio. Il caso riporta alla luce tensioni rimaste sotto la superficie e innesca una successione di eventi sempre più drammatici, fino a una scia di morti misteriose che porta le comunità italiana e sikh sull’orlo di una rottura irreparabile. Attraverso l’indagine, Estranei racconta un territorio in cui integrazione e conflitto, appartenenza e diffidenza continuano a convivere senza mai risolversi del tutto.

Il cast, i luoghi e la lavorazione

Il cast riunisce Elena Radonicich, Ricky Memphis, Marco Cocci, Kel Giordano, Valentina Carnelutti, Sebastian Luque Herrera, Maurizio Donadoni ed Eleonora Giovanardi, con la partecipazione di Giulio Scarpati e con Isabella Ferrari. Ricky Memphis interpreta un Maresciallo dei Carabinieri, mentre Kel Giordano veste i panni di Bisan, il cugino del ragazzo scomparso. La sceneggiatura porta la firma di Francesco Baucia, Davide Cogni, Ruben Marciano, Nicola Peirano e Andrea Valagussa.

Estranei è una coproduzione Rai Fiction, Eagle Pictures e Rai Com. Le riprese si sono svolte nel centro storico di Correggio, per poi spostarsi in Friuli-Venezia Giulia tra Udine, Tavagnacco, Cividale del Friuli e Trieste. Alla regia c’è un autore romano cresciuto nel mondo dei videoclip, dove ha firmato centinaia di video per artisti come Tiziano Ferro, Ligabue, Max Pezzali e Subsonica. La produzione ha ricevuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e il contributo di Friuli-Venezia Giulia Film Commission/PromoTurismoFVG; la serie è stata presentata in anteprima all’Italian Global Series Festival del 2025.

Il produttore Rai Fiction Leonardo Ferrara ha descritto la serie come ambientata in un mondo di provincia che eccelle nella produzione e nell’industria casearia, portata avanti dagli abitanti del luogo e dalla comunità sikh. Un’economia reale, fatta di stalle, caseifici e lavoro condiviso, dentro cui si incastra una vicenda di sparizioni e morti sospette. I quattro appuntamenti di Estranei arrivano su Rai 2 a partire da venerdì 9 ottobre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI