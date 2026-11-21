Per sei puntate Ornella Muti ha ascoltato in silenzio i giudizi di Barbara d’Urso, poi ha detto quello che pensava. Il confronto in studio, gli spruzzi di profumo di Guillermo Mariotto e, dietro le quinte, uno sfogo che Ballando Segreto ci ha mostrato.

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Lo sfogo nella sala delle stelle

Finito il botta e risposta con la giurata, l’attrice è rientrata nella sala delle stelle e si è seduta accanto a Gioia Giovanatti, la ballerina che fa coppia con Andy Díaz. Davanti a lei ha ammesso di essersi stufata della d’Urso (detto con parole più colorite) e di aver immaginato un chiarimento dai toni più educati, salvo poi essere spinta verso un registro più aggressivo.

«A me non piace fare questo. Però io non ne potevo più, basta, mi ha rotto… solo che io l’avrei detto meglio, invece lei mi ha spinto a dirlo un po’ più aggressiva. Però, vabbè».

La ballerina, in evidente imbarazzo, ha risposto con qualche frase di circostanza.

«Eh lo so, è brutto quando succedono queste cose, perché poi dentro di te ti senti male. Perché poi non è bello litigare».

La Muti ha poi osservato che litigare con un’altra donna non è mai bello, ma che alla fine tra loro due il chiarimento è arrivato, e che questa è la cosa che conta davvero. Quanto alla scena con Mariotto, ha tenuto a precisare che non c’entra nulla: è una faccenda che non appartiene a nessuna delle due.

Come è nato lo scontro in diretta

Lo scontro è andato in scena nella settima puntata, dopo settimane di frecciate. L’attrice ha rinfacciato alla giurata di mettersi sempre in paragone con lei e, stando alla ricostruzione della lite, anche di volerle fare da tutore; la d’Urso ha replicato che si trattava di una battuta, invitandola a non essere aggressiva. Poi è entrato in scena Guillermo Mariotto, che si è schierato con la Muti e ha incalzato la collega perché rispondesse invece di tirarsi indietro.

«Volevi che parlasse? E ora parla. Altroché, rispondi a quello che ti dice lei. E smettila di fare la finta che sei sempre finta».

Tra i due è partito un botta e risposta di insulti che ha spinto Milly Carlucci a interrompere la scena. Poi è arrivato il gesto destinato a fare più rumore: uno spruzzo di profumo verso la giurata, con una battuta sul cattivo odore. La d’Urso l’ha presa sul personale e ha chiesto alla conduttrice di scegliere tra lei e il giurato. Il profumo gate, come è stato ribattezzato, è arrivato persino al TG1.

Nei giorni successivi Mariotto ha provato a spiegare quel gesto: il profumo, ha sostenuto, non era rivolto a Barbara d’Urso, e il cattivo odore in studio, secondo lui, c’è da quando il programma è iniziato.

C’era dell’astio: le ragioni del silenzio

Dietro le quinte la Muti ha raccontato anche a Milly Carlucci perché, fino a quel sabato, non aveva mai replicato alla giuria. Per lei è una questione di ruoli.

«Rispetto i ruoli, la giuria ha un ruolo. Io, anche se sono grandissima, sono dalla parte dell’allieva. Dunque se qualcuno mi dà un giudizio, una critica, un indirizzo, devo soltanto ascoltare, non è che posso contraddire chi mi giudica».

L’attrice, settantunenne, considera poco elegante che certe frizioni vengano affrontate davanti a tutti, convinta che i chiarimenti vadano fatti in separata sede.

«Fare quei minuti di dialogo non è stato un trauma, però mi dispiace, perché litigare tra donne non è bello. C’era dell’astio o qualcosa di non detto. Fare queste cose davanti a tutti lo trovo poco elegante. Uno si chiarisce in separata sede. Spesso ci sono state provocazioni in cui non ho voluto cadere. Diciamo che ormai era giusto dire quello che pensavo».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI