Da oggi, giovedì 8 ottobre 2026, è disponibile su Netflix Below, miniserie thriller in sei episodi da 45 minuti. Creata dallo showrunner Jesse McKeown, la serie mescola suspense e umorismo ed esplora i legami familiari e comunitari di fronte all’ignoto.

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La trama: un pescatore, un mostro e segreti sepolti

La storia si svolge a Snook’s Arm, una remota cittadina di Terranova con forti accenti locali e un senso distintivo di una cultura tutta propria: non c’è nemmeno un ospedale. Qui conosciamo Calvin Penney (Josh Hartnett), un pescatore dal cuore grande ma dal carattere ostinato, ancora tormentato dalla misteriosa morte del padre avvenuta decenni prima. Vedovo e insoddisfatto del lavoro ereditato nella raccolta del ghiaccio, Calvin cerca di andare avanti anche grazie al figlio Wade (Charlie Heaton), un ragazzo con ADHD che lo aiuta nella gestione di un’attività secondaria di affitto camere su Airbnb.

Quando una misteriosa creatura marina inizia a terrorizzare la comunità, Calvin si batte per tenere unito il paese e difendere i suoi cari. Determinato a proteggere Wade e il resto della famiglia, si allea con Fonda Howander (Mackenzie Davis), una ricercatrice marina giunta in visita sull’isola. Insieme affrontano il mostro emerso dagli abissi e fanno luce sui segreti più oscuri e sepolti del luogo, prima che sia troppo tardi.

Il cast principale include anche Ruby Stokes nel ruolo di Mary Penney, Kaleb Horn in quelli di Noah, Rohan Campbell nei panni di Jay Penney e Willow Kean in quelli di Ruth Penney. Completano il gruppo di interpreti Natasha Henstridge (Jan), Joshua Close (l’agente Jaxon Noseworthy) e Mary Walsh (Linda).

Come nasce la miniserie: ispirazioni e produzione

Jesse McKeown, già sceneggiatore per The Umbrella Academy e 19-2, ha sempre immaginato questo progetto come una miniserie, pensata come un evento capace di raccontare una storia completa, con un inizio, uno sviluppo e una fine. La serie non è basata su fumetti, né è il remake di alcun’altra opera, né si basa su alcuna IP preesistente.

La scelta della location, Terranova, ha radici personali: McKeown ha sposato una donna del posto, che lo ha ispirato profondamente. Le riprese si sono svolte in loco a Terranova e Labrador, in Canada, tra luglio e ottobre del 2025, con location suggestive come St. John’s. La serie è stata ordinata da Netflix nel febbraio 2025 e ha avuto la sua prima mondiale al Toronto Film Festival (TIFF).

Below mescola mito locale, suspense avvincente e umorismo sentito, esplorando temi di famiglia, comunità e cambiamento, sia terrificante che inevitabile. Un intreccio che affonda le radici in una cultura unica e in paesaggi suggestivi, tenendo insieme suspense e umorismo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI