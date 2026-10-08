A contendersi il pubblico del sabato sera, ancora una volta, sono Rai 1 e Canale 5. Milly Carlucci ha aperto la ventunesima edizione di Ballando con le Stelle con numeri che meritano un’analisi attenta, tra share in crescita e spettatori in calo, e a poche ore dal debutto ha voluto mettere subito in chiaro come la pensa.

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Ascolti e share: il debutto della ventunesima edizione

I dati Auditel raccontano una situazione solo in apparenza contraddittoria. La prima puntata, vinta da Aurora Ramazzotti, è stata seguita da 2.485.000 telespettatori pari al 25,6% di share, uno 0,1% in più rispetto al competitor in onda su Canale 5, Tu Si Que Vales, fermo a 3.403.000 spettatori con il 25,5%. Oltre il 50% degli italiani davanti alla tv il sabato sera si divide dunque fra le due reti, con un risultato che per entrambe si può considerare un successo.

Il quadro è però più articolato di quanto sembri, perché il numero assoluto di spettatori è il più basso tra i debutti delle ultime stagioni: si partiva dai 2.994.000 dell’esordio del 2025, mentre la puntata di lancio di Ballando Tutti in Pista aveva raccolto 3.528.000 spettatori con il 21,6%. Il dato percentuale racconta però un’altra storia, perché Ballando guadagna 2,6 punti di share rispetto alla partenza dello scorso anno e torna sostanzialmente sui livelli del debutto del 2024. Meno spettatori in valore assoluto, quindi, ma un peso specifico maggiore sul totale di chi guardava la tv.

“Parlare di vittoria o sconfitta non ha senso: non è una partita di calcio. Sia noi che la concorrenza facciamo programmi di successo. Noi siamo molto soddisfatti della qualità del nostro lavoro e del riscontro del pubblico televisivo, anche dopo tanti anni”

La conduttrice, intervistata da SuperGuidaTv, ha poi aggiunto che il vero successo consiste nel non cullarsi sugli allori e nel cercare sempre di emozionare e divertire il pubblico. Quest’anno c’è però anche un cambio di palinsesto da tenere d’occhio: lo show va in onda dopo Affari Tuoi, mentre un anno fa partiva direttamente alle 20:41 dopo il TG1. Cambiano anche i conti, perché si passa dalle 13 puntate della scorsa edizione a 12, e dai dodici concorrenti si torna a tredici.

Il miglior cast di sempre e la classifica della prima puntata

Sul fronte dei concorrenti, Milly Carlucci non ha usato mezzi termini: “Abbiamo fatto un miracolo: forse è il miglior cast di sempre”. Una dichiarazione che si regge su nomi come Ornella Muti, Monica Guerritore, Alessandro Matri e Massimo Ghini, profili di primo piano che hanno alzato l’asticella della competizione. Si tratta di un cast piuttosto old school per i gusti di una parte del pubblico, ma il peso di queste presenze resta rilevante. La stessa conduttrice ha spiegato quanto sia complicato mettere insieme un parco concorrenti di questo livello, perché di artisti prestigiosi e interessanti in giro non ce ne sono poi così tanti.

La prima puntata ha già messo in fila una classifica interessante. Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti ha convinto con il suo jive ottenendo 43 punti dalla giuria, gli stessi conquistati da Andy Díaz con Gioia Giovanatti. Subito dietro, a quota 42, troviamo Noemi Bocchi con Giovanni Pernice e Anna Safroncik con Leonardo Lini, mentre Monica Guerritore si è fermata a 41 punti e Ornella Muti a 40: numeri che lasciano intendere una competizione piuttosto equilibrata fin dalle prime battute.

Accanto ai concorrenti, l’edizione vede un cast fisso rinnovato: Francesca Fialdini e Simona Ventura sono le nuove custodi del tesoretto, mentre Simone Di Pasquale presidia la sala delle stelle. Cambia anche la casa del programma, dato che la conferenza stampa di presentazione si è tenuta nel nuovissimo studio “Pippo Baudo” di Saxa Rubra, identico nell’aspetto a quello di via Teulada.

La nuova giuria, Barbara d’Urso e il retroscena su Selvaggia Lucarelli

Il capitolo più discusso resta quello della giuria, rivoluzionata con gli innesti di Barbara d’Urso e Alberto Matano al posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Milly Carlucci si è detta felicissima del nuovo banco dei giurati, che secondo lei ha lavorato benissimo, e ha spiegato di guardare al futuro senza dimenticare chi ha contribuito alle stagioni precedenti: “Sui social scrivono di tutto: si va da ‘non lo guarderò più perché c’è tizio’ a ‘non lo guarderò perché non c’è più’. Sono abituata a guardare al futuro”.

A prendere le distanze dal ruolo di sostituta di Selvaggia Lucarelli è stata la diretta interessata. Barbara d’Urso, al Corriere della Sera, ha precisato di non aver preso il posto della collega, aggiungendo: “Forse occupo il posto di Canino, chi lo sa”. Dal canto suo, la conduttrice ha ringraziato Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli per il lavoro svolto negli anni, spiegando che a un certo punto hanno scelto strade diverse e che si è voluto costruire un film differente.

La leader di Ballando ha poi confermato quanto dichiarato dalla stessa Lucarelli sulle pagine del settimanale Chi, ovvero che in passato ha spesso lottato per tenerla al bancone dei giurati: “La Rai mi ha sempre lasciato grande libertà. Soprattutto in passato ci sono state delle resistenze, ma alla fine mi hanno permesso di fare le scelte che ritenevo migliori per il programma”. Un retroscena che racconta il peso avuto dalle decisioni della conduttrice nella costruzione dello show, anche quando andavano controcorrente.

Sul clima di questa nuova edizione è intervenuta anche Carolyn Smith, che ha sintetizzato così l’aria che si respira in studio: “Quest’anno meno polemiche, si parla più di ballo”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI