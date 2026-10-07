Tracker è pronto a ripartire con la sua quarta stagione, e con una notizia che i fan aspettavano da mesi: Jensen Ackles tornerà nei panni di Russell Shaw. A confermarlo è stato direttamente Justin Hartley, protagonista della serie, che ha anche anticipato come i due fratelli si ritroveranno a lavorare fianco a fianco.

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Il ritorno di Jensen Ackles e il legame tra i fratelli Shaw

La conferma è arrivata durante Televerse 26, l’evento organizzato a Los Angeles, dove Hartley ha parlato del rientro dell’attore e di quello che comporterà per la storia. L’ultima apparizione di Ackles risale al finale della terza stagione, The Best Ones, andato in onda il 24 maggio 2026, e da allora la presenza di Russell era rimasta in sospeso. Ai microfoni di TV Insider Hartley ha spiegato che il collega sarà presente in almeno un episodio, con la speranza di riaverlo per qualche puntata in più all’inizio del nuovo anno.

L’attore non è mai stato l’ostacolo al suo ritorno. Prima della conferma ufficiale, durante un panel a Toronto, aveva pubblicamente aperto alla possibilità di rientrare nel cast dichiarando semplicemente “Aspetto la telefonata”. Ora la telefonata è arrivata, e per i fan di Supernatural si tratta di un piccolo ritorno a casa.

La trama riparte dal finale della terza stagione

La quarta stagione riprenderà esattamente da dove si era interrotta. Colter e Russell avevano collaborato per fare luce sul passato del padre Ashton, scoprendo il suo coinvolgimento in un programma governativo segreto finanziato dalla DARPA, che prevedeva esperimenti su bambini dotati. Mentre Colter cercava di mettere in salvo Danny e Lola, Russell si metteva sulle tracce di McIntyre, l’uomo che aveva gestito il programma, arrivando a una verità inquietante: Ashton aveva fatto qualcosa a Colter quando era bambino.

Da lì la scelta di Russell di stringere un patto con McIntyre per proteggere il fratello, tenendolo all’oscuro di tutto, e la telefonata a Reenie (Fiona Rene) con la richiesta di prendersi cura di Colter senza rivelargli nulla. Il suo allontanamento non è un addio definitivo.

“Quando lo ritroviamo in questa stagione… ha bisogno di un favore da Colter e delle sue abilità.”

Come anticipato da Hartley, Russell si ritroverà nei guai e avrà bisogno dell’aiuto del fratello, insieme a un amico finito in una situazione di grave difficoltà. Nonostante sia sparito senza salutare, Colter accetterà comunque di dargli una mano. Un dettaglio non da poco: ciò che è stato fatto a Colter da bambino non verrà svelato subito, perché la produzione ha scelto di “mettere da parte quella cosa per un po’”. Il ritorno di Russell, quindi, non ruoterà attorno alla rivelazione della verità, ma alla richiesta di aiuto.

Resta poi aperta la questione legata a Dory, la sorella di Colter e Russell interpretata da Melissa Roxburgh: con il rientro di uno dei fratelli Shaw, il suo ruolo nella storia rimane ancora da chiarire.

Cast, trasferimento a Los Angeles e dove vedere Tracker 4

Nel cast della nuova stagione sono confermati Justin Hartley (Colter Shaw), Jensen Ackles (Russell Shaw), Fiona Rene (Reenie Greene), Chris Lee (Randy, entrato nella seconda stagione e diventato regular nella terza), Cassady McClincy Zhang (Mel) e Sofia Pernas (Billie Matalon, interesse sentimentale e rivale di Colter). Non sono invece previsti, almeno per ora, i ritorni di Eric Graise (Bobby), Abby McEnany (Velma Bruin) e Robin Weigert (Teddi).

La vera novità produttiva riguarda però il set. Dopo tre stagioni girate a Vancouver, Tracker si trasferisce a Los Angeles, dove le riprese sono iniziate a giugno 2026: la produzione ha ottenuto un incentivo fiscale da 48 milioni di dollari per spostare le lavorazioni in California. Hartley ha accolto positivamente il cambiamento, dicendosi orgoglioso di ciò che la serie ha costruito nella città canadese e felice di poter continuare a raccontare queste storie in nuovi luoghi.

La quarta stagione è composta da 22 episodi e ha debuttato negli Stati Uniti domenica 4 ottobre alle 21:30 ET su CBS, preceduta da Marshals alle 20:30 ET. A partire dall’11 ottobre, Tracker tornerà al suo consueto slot delle 21:00. La serie si è classificata al secondo posto tra le più viste della stagione televisiva 2025-2026, dietro proprio a Marshals, dopo essere stata la più vista in assoluto nella stagione 2024-2025. In Italia la quarta stagione arriverà successivamente in streaming su Disney+, ma al momento non è ancora stata comunicata una data ufficiale, così come non è chiaro quale piattaforma o canale acquisirà i nuovi episodi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI