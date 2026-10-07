La corte di Vienna si prepara a spegnere le luci per l’ultima volta. Netflix ha diffuso il trailer della terza e conclusiva stagione di The Empress, la serie drammatica austriaca che ha conquistato il pubblico di mezzo mondo: sei episodi intensi, in arrivo il 12 novembre 2026.

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Un trailer che mette Sissi davanti a una scelta impossibile

Le immagini si aprono con i cancelli di Schönbrunn che si spalancano un’ultima volta, ma l’atmosfera è tutt’altro che festosa. Chi ha seguito le vicende di Elisabeth nelle prime due stagioni sa quanto il ruolo di imperatrice le stia stretto, e in questo trailer la vediamo lottare per il proprio cuore, la propria salute e persino la propria voce, mentre la corte viennese continua a imporle regole e silenzi. Una frase, pronunciata come una condanna, riassume tutta la sua frustrazione:

“The life you dream of will never come true.”

La vita che sogna non si avvererà mai, dunque. Il motivo è presto detto: l’imperatore Franz (Philip Froissant) torna dalla guerra di Sardegna profondamente traumatizzato, oppresso dal senso di colpa per le migliaia di soldati caduti in battaglia, e le sue infedeltà allontanano sempre di più i due coniugi. Davanti a un matrimonio scosso e a una corte che la soffoca, Sisi decide di lasciare Vienna per raggiungere un’isola lontana, dove recuperare le forze e prendere le distanze da tutto ciò che la imprigiona.

Il destino, però, ha in serbo altro. Sull’isola incontra per caso il conte Andrássy (Dejan Bućin), capo della rivoluzione ungherese, e tra i due scatta subito un’attrazione tanto fisica quanto emotiva. Nel frattempo il fratello di Franz, Massimiliano (Johannes Nussbaum), parte con la moglie (Josephine Thiesen) verso un’avventura che lo porterà a salire al trono imperiale in Messico. Sissi si trova così davanti al bivio decisivo: seguire il proprio cuore o restare un’imperatrice sincera verso il suo popolo. La tensione non mancherà.

Numeri da record per una serie non in lingua inglese

Dietro l’attesa per il gran finale non c’è solo curiosità narrativa. The Empress si è confermata una delle serie drammatiche non in lingua inglese più viste di Netflix, e i dati aggiornati parlano chiaro: le prime due stagioni hanno superato le 462 milioni di ore di visione, equivalenti a più di 82,3 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. La prima stagione, premiata con un International Emmy, è rimasta nella Top 10 globale delle serie non in inglese per cinque settimane consecutive nel 2022; la seconda, arrivata nel 2024, è riuscita a entrare nella Top 10 in 84 Paesi. Numeri che spiegano perché la piattaforma abbia scelto di chiudere il cerchio con una stagione conclusiva, anziché allungare ulteriormente il racconto.

La squadra creativa e i luoghi delle riprese

Alla guida di quest’ultima stagione troviamo ancora una volta Katharina Eyssen nel ruolo di showrunner, affiancata per l’occasione dalla co-autrice Elena von Saucken, una new entry rispetto alle stagioni precedenti. La responsabilità creativa è condivisa con il produttore esecutivo Robert Eyssen, mentre Sommerhaus Serien cura la produzione. Tornano anche Scarlett Lacey come produttrice esecutiva e Lars Gmehling come co-produttore esecutivo, con Florian Cossen e Julia Langhof alla regia.

Le riprese, come da tradizione, hanno toccato luoghi suggestivi: si è girato in Baviera, nella Repubblica Ceca e in Spagna, per restituire sullo schermo l’atmosfera di un’Europa ottocentesca sospesa tra fasto imperiale e venti rivoluzionari. La data da segnare sul calendario resta quella del 12 novembre 2026, confermata ufficialmente da Netflix con un annuncio pubblicato lo scorso 23 settembre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI