A Tale e Quale Show 2026 Selma viaggia a una velocità che finora nessuno è riuscito a tenere, e mercoledì 7 ottobre proverà a centrare una tripletta che in questa edizione nessun altro concorrente ha ancora messo a segno. Ad attenderla c’è però una schiera di concorrenti decisi a ribaltare una classifica ancora apertissima.

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Selma insegue la tripletta

Le prime due puntate hanno parlato chiaro. La cantante ha vinto entrambe le sfide, la prima calandosi nei panni di Raye con Where Is My Husband?, la seconda in quelli di Beyoncé con Listen, e numeri alla mano guida la graduatoria provvisoria con 134 punti, davanti ad Andrea Perroni (118) e Roberta Morise (115). Più indietro, ma con tutto il tempo per recuperare, ci sono Stefano Meloccaro (101), Max Paiella (92), Paola Perego (87), Maddalena Corvaglia (82), Vladimir Randazzo (78) e Jasmine Carrisi (73).

Per la terza puntata Selma alza ancora l’asticella e porta in scena Alicia Keys, un’altra prova da big che sulla carta può valere il terzo successo consecutivo. Il cast resta però ricco di voci e di personaggi capaci di sorprendere, quindi non sarà una passeggiata.

Le esibizioni della serata e il quarto giudice

Questi i protagonisti della serata e i loro modelli:

Roberta Morise nei panni di Loredana Bertè

Max Paiella alle prese con Francesco Gabbani

Vladimir Randazzo che interpreta Sayf

Anna Pettinelli in versione Doris Day

Andrea Perroni che si misura con Geolier

Insinna e Cirilli dedicati a Totò e Charlie Chaplin

Paola Perego trasformata in Orietta Berti

Selma che affronta Alicia Keys

Jasmine Carrisi che canta Anna

Maddalena Corvaglia nei panni di Geri Halliwell

Stefano Meloccaro in quelli di Gianni Morandi

Al fianco dei giudici titolari Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini, per la serata siede in giuria anche Massimo Ceccherini, quarto giudice chiamato a pesare le performance. Tra le prove più attese c’è quella di Paola Perego, che si cimenta con Orietta Berti, e quella della coppia formata da Insinna e Cirilli, che lasciano da parte la canzone pura e puntano tutto su recitazione e mimica portando sul palco due icone della storia dello spettacolo.

Dove vedere la terza puntata

L’appuntamento è in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, con Carlo Conti alla conduzione. Si tratta del terzo appuntamento della sedicesima edizione del programma, in onda su Rai 1 a partire dalle 21:30 di mercoledì 7 ottobre 2026. Chi preferisce seguirlo da altri dispositivi può contare sulla diretta streaming e sulla visione on demand su RaiPlay, mentre su DavideMaggio.it trovate, come ogni mercoledì sera, la cronaca della puntata aggiornata in tempo reale esibizione dopo esibizione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI