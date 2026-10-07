Taylor Sheridan continua a dominare il panorama televisivo nel 2026, tra nuove serie e finali attesi. Ma è su Landman che si concentrano le attenzioni: la terza stagione è in produzione e porta con sé una novità che cambierà gli equilibri.

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Michael Kelly entra nel cast principale

Paramount ha confermato che Michael Kelly sarà tra i protagonisti della terza stagione di Landman. L’attore, già noto ai fan di Sheridan per il ruolo di Byron Westfield in Lioness, interpreterà William Crockett, descritto come il capo della più grande società di gestione petrolifera del mondo, un titano dell’industria dove ogni dettaglio trasuda efficienza e denaro. Il suo ruolo sarà da series regular, quindi lo vedremo in ogni episodio, e sembra destinato a colmare il vuoto lasciato da Jon Hamm, il cui Monty Miller è morto alla fine della prima stagione.

La scelta di Kelly non è casuale: ogni nuova stagione di Landman ha portato con sé un grande nome, dal veterano western Sam Elliott nella seconda stagione a Kelly ora. Nel suo curriculum spicca il ruolo di Doug Stamper in House of Cards, che gli è valso quattro nomination agli Emmy, oltre ad apparizioni in The Penguin, Jack Ryan, Taboo, Black Mirror, Person of Interest, I Soprano, The Comey Rule e Law & Order: SVU.

Riprese al via e la nuova CTT Oil

La produzione è ufficialmente iniziata in Texas il 24 settembre 2026, tra Fort Worth e Haslet. Il cast al completo tornerà: Billy Bob Thornton, Demi Moore, Andy Garcia, Ali Larter e Sam Elliott riprenderanno i loro ruoli principali. Diversi attori familiari sono stati promossi a personaggi fissi. Colm Feore torna nei panni di Nate, l’avvocato di M-Tex Oil, mentre Mustafa Speaks interpreterà Theodore “Boss” Ramone; Bobbi Salvör Menuez sarà di nuovo Paigyn Meester, e Francesca Xuereb avrà un ruolo più ampio. Anche Alison Pill e Justin Kirk fanno parte dell’ensemble.

La trama ripartirà da dove si era chiusa la seconda stagione: Tommy, appena licenziato da M-Tex, ha creato la CTT Oil Exploration and Cattle. La società di famiglia, finanziata da Gallino (Andy Garcia), vedrà Cooper (Jacob Lofland) come presidente del consiglio e Tommy come vicepresidente senior, mentre Nate, Rebecca, Dale, T.L., Boss e probabilmente Ariana ricopriranno anch’essi delle posizioni. Christian Wallace, co-creatore della serie insieme a Taylor Sheridan, ha spiegato così il nuovo corso:

«È una specie di reset per la stagione 3. Abbiamo questi personaggi che entrano in dinamiche diverse tra loro, e ora T.L., Tommy e Cooper lavorano tutti nella stessa azienda, ma non sotto l’egida di una grande corporation. È a gestione familiare, molto piccola, quasi da zero. È una dinamica completamente nuova per loro.»

I dettagli sulla trama della terza stagione restano per ora top secret. Una cosa però è certa: i fan dovranno aspettare il 2027 per vederla, perché la produzione ha subito un ritardo che ha spostato la messa in onda. La prima stagione era debuttata alla fine del 2024, la seconda è arrivata solo un anno dopo, mentre per la terza la strada è più lunga.

Stipendi in aumento e il contratto di Thornton

Demi Moore, che aveva un contratto biennale, ha firmato un nuovo accordo con un aumento considerevole che la porterà alla parità con il protagonista Billy Bob Thornton: il suo compenso stimato è tra 740.000 e 770.000 dollari a episodio. Anche il resto del cast originale ha visto crescere la propria paga, con almeno un raddoppio rispetto agli stipendi precedenti. Jacob Lofland e Michelle Randolph arriveranno a guadagnare tra 130.000 e 180.000 dollari a episodio nella prossima stagione, mentre Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie e James Jordan percepirebbero cifre inferiori, comunque con aumenti percentuali significativi rispetto a una base modesta.

Billy Bob Thornton, invece, non ha partecipato alle nuove trattative per una ragione precisa: l’attore premio Oscar aveva già un contratto triennale, che prevedeva aumenti anno per anno. Quindi, pur non avendo probabilmente raddoppiato il suo compenso, riceverà comunque un aumento rispetto alla seconda stagione, e sarà libero di negoziare se Paramount+ rinnoverà Landman per una quarta stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI