Mancano poco più di due settimane al ritorno di All’s Fair. La seconda stagione del legal drama di Ryan Murphy con Sarah Paulson, Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Glenn Close si mostrerà al pubblico prima del suo approdo in streaming, in una cornice decisamente particolare.

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Anteprima romana per la seconda stagione

Il primo episodio della stagione 2 sarà presentato il 24 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle. L’appuntamento è all’Auditorium Parco della Musica, dove chi sarà presente potrà scoprire in anticipo il nuovo capitolo della serie. Secondo quanto riportato in un’anticipazione, alla presentazione romana prenderanno parte Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts e Naomi Watts.

Hulu non ha ancora comunicato ufficialmente la data di debutto negli Stati Uniti, ma Ryan Murphy ha indicato il 5 novembre come giorno del ritorno, con i primi tre episodi pubblicati insieme. L’anteprima capitolina sarà quindi, salvo ulteriori annunci, la prima occasione in assoluto per vedere un episodio della nuova stagione. In Italia e a livello internazionale la serie arriverà comunque a novembre, in esclusiva su Disney+.

Un percorso anomalo tra critica e pubblico

La scelta di Roma colpisce soprattutto se si guarda al percorso poco ortodosso di All’s Fair. La prima stagione, debuttata il 4 novembre 2025 con tre episodi, è stata tra i titoli più criticati della carriera televisiva di Murphy: il 6% su Rotten Tomatoes resta il risultato più basso mai ottenuto da una sua produzione. Le recensioni avevano stroncato tono, scrittura ed esecuzione del legal drama senza troppi giri di parole.

Il responso della critica non ha però impedito alla serie di ottenere numeri molto forti, al punto che il debutto è stato il migliore per una serie Hulu degli ultimi tre anni e la piattaforma ha ordinato una seconda stagione quando erano stati distribuiti appena cinque episodi. Il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes, fermo al 65%, racconta di una fanbase affezionata: alcuni critici hanno finito per definire la serie un “camp classic”. La distanza tra accoglienza professionale e interesse degli spettatori resta probabilmente l’aspetto più curioso dell’intera operazione, e l’arrivo alla Festa del Cinema di Roma conferma che, almeno dal punto di vista industriale, All’s Fair continua a essere considerato un titolo di primo piano.

Cast e nuove aggiunte

La seconda stagione ritroverà le protagoniste alle prese con nuovi scandali e segreti, mentre una rivelazione particolarmente importante potrebbe mettere direttamente in pericolo il futuro dello studio Grant, Ronson & Greene. Il cast resta uno dei principali elementi di richiamo: oltre a Paulson, Kardashian, Nash-Betts, Watts e Close, torneranno Teyana Taylor, Matthew Noszka, Ed O’Neill, O-T Fagbenle e Cauã Reymond.

Molti degli interpreti hanno già collaborato con Murphy. Paulson è una delle attrici più associate al suo universo televisivo grazie a American Horror Story, American Crime Story, Feud, Ratched e Monster; Kardashian ha partecipato ad American Horror Story; Nash-Betts a Monster e Grotesquerie; Watts a Feud e The Watcher. C’è anche una novità: secondo un’anticipazione, alla stagione 2 si aggiunge Nyle DiMarco, con un ruolo ancora non rivelato che è stato riscritto appositamente per lui, essendo sordo.

Sul fronte produttivo, All’s Fair è realizzata da 20th Television in associazione con Ryan Murphy, che dirige anche la serie. Tra i produttori esecutivi figurano Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene e Richard Levine, insieme a Kardashian, Close, Watts, Nash-Betts e Paulson, a cui si aggiungono Kris Jenner, Eric Kovtun, Scott Robertson e Nissa Diederich. Le riprese della seconda stagione si sono svolte durante la primavera e l’estate del 2026, e resta da capire se il nuovo ciclo di episodi correggerà la rotta o abbraccerà ancora di più l’identità divisiva costruita fin qui.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI