Michelle Hunziker è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 con un doppio obiettivo: presentare la nuova edizione di Zelig 30 e organizzare uno scherzo all’amico Jonathan Kashanian. Ne è venuta fuori una serata tra risate, suspense e qualche lacrima, andata in onda nella puntata del 5 ottobre.

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Lo scherzo e la sorpresa per Jonathan Kashanian

Non si è trattato di una semplice visita di cortesia. Jonathan ha potuto riabbracciare l’amica solo dopo aver superato una prova organizzata dal “perfido” Grande Fratello, che anche stavolta ha riservato colpi di scena. La conduttrice ha costruito la gag direttamente dal palco di Zelig 30, trasformando il suo ingresso nella Casa in un piccolo spettacolo a distanza prima ancora di varcarne la porta.

Superata la prova, è arrivato il momento che il gieffino difficilmente dimenticherà: un collegamento dal palco dello storico programma comico, con Michelle pronta a salutarlo e a fargli una sorpresa vera e propria. Un video che ha toccato le corde giuste, emozionando Jonathan davanti al resto della Casa. Tra i due il legame è di quelli solidi, costruiti negli anni tra studi televisivi e amicizia, e si è visto tutto nella reazione del diretto interessato.

Zelig 30 e la chiacchierata con Ilary Blasi

L’ingresso della showgirl è arrivato a poche ore dal debutto della nuova edizione di “Zelig 30”, che da martedì 6 ottobre la vede alla conduzione su Canale 5 insieme ad Ale e Franz. Michelle ha voluto presentare questo passaggio televisivo anche al pubblico del reality, approfittando della chiacchierata con l’amica Ilary Blasi. La padrona di casa del GF Vip è affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, due presenze che raramente passano inosservate quando si tratta di commentare i comportamenti dei concorrenti.

Un incrocio tra due mondi televisivi: da una parte la comicità di Zelig, dall’altra la macchina delle emozioni del Grande Fratello. Per chi si chiede se la Hunziker tornerà a trovare l’amico nelle prossime settimane, la risposta resta appesa alle decisioni del “Grande Fratello” e ai suoi imprevedibili esperimenti.

Le altre anticipazioni della puntata del 5 ottobre

La serata non è stata solo questione di sorprese e sorrisi. Guendalina Tavassi è finita nel mirino di Moreno Morello, che l’ha accusata di aver pilotato le nomination e di aver fatto insinuazioni sul suo rapporto con Federica Morello, oltre che di seminare zizzania tra gli altri concorrenti. Un attacco diretto, che promette di lasciare strascichi nei prossimi giorni.

Momenti delicati anche per Andreas Müller, in crisi dopo essere stato definito uno dei “comodini” della Casa, un’etichetta che evidentemente ha pesato sul suo umore. Per Piera Meloni è arrivato invece il confronto con l’ex fidanzato GianMarco, entrato nella Casa proprio per parlare della loro storia: un faccia a faccia che ha aggiunto tensione a una puntata già densa di colpi di scena.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI